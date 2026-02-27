Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band a Sanremo 2026, il duetto e la cover di VitaMusica
Introduzione
Il 27 febbraio, nella quarta serata della 76ª edizione del Festival di Sanremo (DIRETTA) in programma al Teatro Ariston sotto la direzione artistica di Carlo Conti e con la co-conduzione fissa di Laura Pausini, i 30 Big (TUTTI I CANTANTI) in gara si sfideranno nei duetti e nelle cover con ospiti italiani e internazionali. Tra loro, Tredici Pietro si esibirà con Galeffi, Fudasca & Band nel brano Vita di Lucio Dalla e Gianni Morandi.
Quello che devi sapere
Tredici Pietro al Festival di Sanremo 2026
Tredici Pietro, 28 anni, ha debuttato in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Uomo che cade. Nato il 9 agosto 1997 a Bologna, è figlio di Gianni Morandi e di Anna Dan. Dopo aver esordito nel 2018 con la canzone Pizza e fichi, nel 2019 ha pubblicato l’EP Assurdo, seguito nel 2021 da X questa notte. Nel 2022 ha poi pubblicato il primo album Solito posto, soliti guai, che ha consolidato una poetica centrata su relazioni, fragilità e crescita personale. Parallelamente, è nato il sodalizio con Lil Busso, culminato nello stesso anno nel joint album Lovesick. Tra il 2024 e il 2025 una nuova stagione di singoli ha poi aperto la strada all'ultimo album, Non guardare giù del 202, che ha segntoa un passaggio di maturità sonora e narrativa, tra introspezione e aperture maggiormente pop-rap. Negli anni, Tredici Pietro ha anche intrecciato collaborazioni con diversi protagonisti della scena contemporanea, fino alla presenza nel brano Che gusto c’è, significativa anche dal punto di vista simbolico perché nell’album del ritorno sulla scena di Fabri Fibra. Il 27 febbraio è uscita l'edizione speciale dell'ultimo album, Non guardare + giù, che include, oltre alle tracce originali, il brano La fretta e l’inedito sanremese Uomo che cade.
Chi sono Galeffi, Fudasca & Band
Nella serata delle cover, Tredici Pietro salirà sul palco con Galeffi, Fudasca & Band per cantare il brano Vita di Lucio Dalla e Gianni Morandi.
Un incontro tra amici di sempre e artisti con i quali Tredici Pietro ha condiviso palcoscenico e sessioni in studio. Il produttore Fudasca è parte integrante della band con la quale Tredici Pietro ha condiviso l'esperienza dell'ultimo tour sold out, tra i passi più decisivi della carriera, come il disco realizzato in sinergia.
Nato e cresciuto nel quartiere Montesacro a Roma, Galeffi, all’anagrafe Marco Cantagalli, classe 1991, nel 2013 ha partecipato al talent show The Voice of Italy con la canzone Candy di Paolo Nutini. Era stato poi scelto da Piero Pelù. Poi, tra un live e l'altro nei locali, ha lavorato in pizzeria e ha seguito come giornalista sportivo freelance le partite della Roma, fino all'esordio nel 2017 con l'album Scudetto. L'incontro tra l'artista indie e il cantautore bolognese Tredici Pietro è sfociato nelle tracce del disco del secondo, Non guardare giù.
"Vita" di Lucio Dalla e Gianni Morandi
Il brano Vita di Lucio Dalla e Gianni Morandi è stato scritto da Mogol e Mario Lavezzi ed è stato pubblicato nel 1988 nell'album Dalla/Morandi. Inizialmente la canzone era stata proposta a Mina, che l'aveva però rifiutata. Si tratta di un dialogo diretto con la vita stessa e racconta la rinascita interiore dopo momenti difficili.
Il testo della canzone
Ecco il testo del brano Vita di Lucio Dalla e Gianni Morandi:
Vita in te ci credo
le nebbie si diradano
e oramai ti vedo
non è stato facile
uscire da un passato che mi ha lavato l'anima
fino quasi a renderla un pò sdrucita
Vita io ti credo
tu così purissimada non sapere il modo
l'arte di difendermi
e cosi ho vissuto quasi rotolandomi
per non dover ammettere d'aver perduto
Anche gli angeli capita a volte sai si sporcano
ma la sofferenza tocca il limite
e cosi cancella tutto e rinasce un fiore sopra un fatto brutto
siamo angeli con le rughe un pò feroci sugli zigomi
forse un pò più stanchi ma più liberi
urgenti di un amore, che raggiunge chi lo vuole respirare
Vita io ti credo
dopo che ho guardato a lungo, adesso io mi siedo
non ci son rivincite, nè dubbi nè incertezze
ora il fondo è limpido, ora ascolto immobile le tue carezze
Anche gli angeli capita a volte sai si sporcano
ma la sofferenza tocca il limite e cosí cancella tutto
e rinasce un fiore sopra un fatto brutto
siamo angeli con le rughe
un pò feroci sugli zigomi
forse un pò più stanchi ma più liberiurgenti di un amore, che raggiunge chi lo vuole respirare
