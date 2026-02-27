Tredici Pietro, 28 anni, ha debuttato in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Uomo che cade. Nato il 9 agosto 1997 a Bologna, è figlio di Gianni Morandi e di Anna Dan. Dopo aver esordito nel 2018 con la canzone Pizza e fichi, nel 2019 ha pubblicato l’EP Assurdo, seguito nel 2021 da X questa notte. Nel 2022 ha poi pubblicato il primo album Solito posto, soliti guai, che ha consolidato una poetica centrata su relazioni, fragilità e crescita personale. Parallelamente, è nato il sodalizio con Lil Busso, culminato nello stesso anno nel joint album Lovesick. Tra il 2024 e il 2025 una nuova stagione di singoli ha poi aperto la strada all'ultimo album, Non guardare giù del 202, che ha segntoa un passaggio di maturità sonora e narrativa, tra introspezione e aperture maggiormente pop-rap. Negli anni, Tredici Pietro ha anche intrecciato collaborazioni con diversi protagonisti della scena contemporanea, fino alla presenza nel brano Che gusto c’è, significativa anche dal punto di vista simbolico perché nell’album del ritorno sulla scena di Fabri Fibra. Il 27 febbraio è uscita l'edizione speciale dell'ultimo album, Non guardare + giù, che include, oltre alle tracce originali, il brano La fretta e l’inedito sanremese Uomo che cade.

2263391580 - ©Getty