Tredici Pietro, il figlio di Gianni Morandi per la prima volta in gara a Sanremo. FOTO
Figlio d'arte, il cantautore e rapper è al suo debutto in gara alla kermesse sanremese, dove partecipa con il brano Uomo che cade. Al secolo Pietro Morandi ma conosciuto con il nome d'arte, la musica è sempre stata il filo conduttore della sua vita anche grazie al suo illustrissimo papà. Il palco dell'Ariston rappresenta la sua consacrazione al grande pubblico. Scopriamo di più sulla sua carriera per meglio comprenderne l'esibizione targata Città dei Fiori
Di Camilla Sernagiotto