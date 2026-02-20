2/15 ©Getty

Tredici Pietro è nato a Bologna il 9 agosto 1997. È figlio di Gianni Morandi e della seconda moglie Anna Dan. Ha due fratellastri da parte del padre: l'attrice Marianna Morandi e il cantante Marco Morandi. Fin da bambino si avvicina alla musica, in particolare al rap. Le esperienze familiari influenzano la sua formazione artistica.

