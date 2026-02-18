Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

FantaSanremo, tutti i trofei e come sbloccarli

Musica
©Ansa

Per l'edizione 2026, i trofei sono diventati 33. Dai nomi ispirati a canzoni e momenti iconici del Festival, alcuni si sbloccano in automatico mentre altri richiedono azioni specifiche 

Il Festival di Sanremo (LO SPECIALE) non è ancora cominciato, ma la febbre da FantaSanremo sale ogni giorno di più. Soprattutto per via dei 33 trofei digitali introdotti, veri e propri badge che trasformano l'esperienza in una sfida parallela. Non basta più vincere la lega: bisogna esplorare ogni angolo dell'app, costruire formazioni strategiche e completare azioni specifiche per sbloccarli tutti.

I trofei base

I trofei base si sbloccano automaticamente facendo le azioni più semplici:

  • Apri tutte le porte si sblocca al primo accesso a FantaSanremo 2026: basta aprire l'app
  • La prima cosa bella si sblocca dopo aver creato la prima squadra  
  • Fatti una lega si sblocca alla crezione della prima lega
  • Per sbloccare La mia parola bisogna scaricare il regolamento

I trofei da collezionista

Per i trofei da collezionista è necessario più impegno e costanza:

  • per Anema e core occorre creare 5 squadre 
  • per Leghe a nastro bisogna iscriversi a 25 leghe (assicuratevi di includere almeno 10 leghe premium e una unlimited per sbloccare anche altri trofei)
  • per Legaiolo bisogna iscriversi a 10 leghe premium

I trofei social

I trofei social premiano chi condivide e interagisce:

  • per Virale basta condividere una delle proprie squadre sui social, utilizzando l'app 
  • per Fuorilegge bisogna segnalare una lega o una squadra
  • per Grazie ma no grazie si deve uscire da una lega

I trofei formazione

I trofei formazione richiedono di costruire squadre con caratteristiche molto specifiche:

  • La spesa intelligente è il trofeo targato Eurospin, e richiede di creare una squadra spendendo meno baudi possibili
  • per Capolavoro serve una squadra con 100 baudi esatti
  • Gang Band premia la squadra con più artisti possibile
  • Incoscienti giovani è per la squadra con artisti fino a 30 anni
  • per Usato sicuro serve una squadra con artisti già partecipanti a Sanremo in edizioni precedenti
  • Esordienti è per la suadra composta da artisti alla prima partecipazione (formazione consigliata: Tommaso Paradiso, Eddie Brock, Nayt, Samurai Jay, Chiello, Sayf, Luchè)
  • La cantera è dedicato ad artisti passati da Sanremo Giovani o Nuove Proposte (formazione consigliata: Arisa, Francesco Renga, Ermal Meta, Leo Gassman, Marco Masini, Malika Ayane, Enrico Nigiotti)

Approfondimento

FantaSanremo 2026, aperte le iscrizioni. Il regolamento

I TROFEI PERSONALIZZAZIONE

I trofei personalizzazione premiano chi cura l'estetica:

  • Squadra segreta per chi crea una squadra segreta
  • Cambio nome per chi cambia il nome della squadra
  • per Foto profilo e copertina (squadra) serve caricare una foto profilo e una copertina per una squadra 
  • per Foto profilo e copertina (lega) serve caricare foto e copertina per una lega
  • per Foto profilo personale bisogna caricare una foto nel proprio profilo (novità 2026).

I TROFEI UNLIMITED

Due sono i trofei unlimited:

  • Baudi infiniti per chi crea una squadra unlimited Lycamobile (senza limiti di budget)
  • Trofeo Bancomat per chi partecipa a una lega unlimited Lycamobile

I TROFEI FANTASANREMO ADVENTURE

Il mini-gioco interno dell'app offre trofei dedicati:

  • per Celeste Nostalgia bisogna gocare a FantaSanremo Adventure News MondoLycamobile
  • per Balorda Nostalgia bisogna completare più sessioni del gioco
  • per Nostalgia canaglia bisogna finire tutte le sessioni disponibili

I TROFEI AVANZATI

Infine, ci sono i trofei avanzati:

  • per Amarcord bisogna visitare la Hall of Fame
  • per Cancella squadra bisogna eliminare una squadra (consiglio: fatelo per ultimo, dopo aver sbloccato gli altri trofei)
  • per Felicità bisogna completare tutte le azioni nell'app Lycamobile

Approfondimento

FantaSanremo 2026, idee originali per i nomi delle squadre

Spettacolo: Ultime notizie

Angelina Jolie vorrebbe lasciare gli Stati Uniti

Spettacolo

Dopo i recenti sconvolgimenti sociali e politici connessi all’amministrazione del...

Sanremo 2026, premio alla carriera a Piero Cassano dei Matia Bazar

Musica

Lo storico co-fondatore, compositore e produttore dei Matia Bazar, riceverà il prestigioso premio...

Lana Del Rey è tornata con White Feather Hawk Tail Deer Hunter

Musica

In attesa dell’uscita del nuovo album Stove e a distanza di quasi un anno dai precedenti singoli...

Madonna, il messaggio alla pattinatrice Amber Glenn alle Olimpiadi

Musica

Un videomessaggio con cui la Regina del Pop ha voluto elogiare la pattinatrice artistica...

Sanremo 2026, Mara Sattei con Le cose che non sai di me

Approfondimenti

La 76esima edizione del Festival Sanremo, in programma da martedì 24  a sabato 28 febbraio,...

12 foto

Spettacolo: Per te