FantaSanremo, tutti i trofei e come sbloccarli

Per l'edizione 2026, i trofei sono diventati 33. Dai nomi ispirati a canzoni e momenti iconici del Festival, alcuni si sbloccano in automatico mentre altri richiedono azioni specifiche

Il Festival di Sanremo (LO SPECIALE) non è ancora cominciato, ma la febbre da FantaSanremo sale ogni giorno di più. Soprattutto per via dei 33 trofei digitali introdotti, veri e propri badge che trasformano l'esperienza in una sfida parallela. Non basta più vincere la lega: bisogna esplorare ogni angolo dell'app, costruire formazioni strategiche e completare azioni specifiche per sbloccarli tutti.

I trofei base

I trofei base si sbloccano automaticamente facendo le azioni più semplici:

Apri tutte le porte si sblocca al primo accesso a FantaSanremo 2026: basta aprire l'app

La prima cosa bella si sblocca dopo aver creato la prima squadra

Fatti una lega si sblocca alla crezione della prima lega

Per sbloccare La mia parola bisogna scaricare il regolamento

I trofei da collezionista

Per i trofei da collezionista è necessario più impegno e costanza: