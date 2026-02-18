FantaSanremo, tutti i trofei e come sbloccarli

Per l'edizione 2026, i trofei sono diventati 33. Dai nomi ispirati a canzoni e momenti iconici del Festival, alcuni si sbloccano in automatico mentre altri richiedono azioni specifiche
Il Festival di Sanremo (LO SPECIALE) non è ancora cominciato, ma la febbre da FantaSanremo sale ogni giorno di più. Soprattutto per via dei 33 trofei digitali introdotti, veri e propri badge che trasformano l'esperienza in una sfida parallela. Non basta più vincere la lega: bisogna esplorare ogni angolo dell'app, costruire formazioni strategiche e completare azioni specifiche per sbloccarli tutti.
I trofei base
I trofei base si sbloccano automaticamente facendo le azioni più semplici:
- Apri tutte le porte si sblocca al primo accesso a FantaSanremo 2026: basta aprire l'app
- La prima cosa bella si sblocca dopo aver creato la prima squadra
- Fatti una lega si sblocca alla crezione della prima lega
- Per sbloccare La mia parola bisogna scaricare il regolamento
I trofei da collezionista
Per i trofei da collezionista è necessario più impegno e costanza:
- per Anema e core occorre creare 5 squadre
- per Leghe a nastro bisogna iscriversi a 25 leghe (assicuratevi di includere almeno 10 leghe premium e una unlimited per sbloccare anche altri trofei)
- per Legaiolo bisogna iscriversi a 10 leghe premium
I trofei social
I trofei social premiano chi condivide e interagisce:
- per Virale basta condividere una delle proprie squadre sui social, utilizzando l'app
- per Fuorilegge bisogna segnalare una lega o una squadra
- per Grazie ma no grazie si deve uscire da una lega
I trofei formazione
I trofei formazione richiedono di costruire squadre con caratteristiche molto specifiche:
- La spesa intelligente è il trofeo targato Eurospin, e richiede di creare una squadra spendendo meno baudi possibili
- per Capolavoro serve una squadra con 100 baudi esatti
- Gang Band premia la squadra con più artisti possibile
- Incoscienti giovani è per la squadra con artisti fino a 30 anni
- per Usato sicuro serve una squadra con artisti già partecipanti a Sanremo in edizioni precedenti
- Esordienti è per la suadra composta da artisti alla prima partecipazione (formazione consigliata: Tommaso Paradiso, Eddie Brock, Nayt, Samurai Jay, Chiello, Sayf, Luchè)
- La cantera è dedicato ad artisti passati da Sanremo Giovani o Nuove Proposte (formazione consigliata: Arisa, Francesco Renga, Ermal Meta, Leo Gassman, Marco Masini, Malika Ayane, Enrico Nigiotti)
I TROFEI PERSONALIZZAZIONE
I trofei personalizzazione premiano chi cura l'estetica:
- Squadra segreta per chi crea una squadra segreta
- Cambio nome per chi cambia il nome della squadra
- per Foto profilo e copertina (squadra) serve caricare una foto profilo e una copertina per una squadra
- per Foto profilo e copertina (lega) serve caricare foto e copertina per una lega
- per Foto profilo personale bisogna caricare una foto nel proprio profilo (novità 2026).
I TROFEI UNLIMITED
Due sono i trofei unlimited:
- Baudi infiniti per chi crea una squadra unlimited Lycamobile (senza limiti di budget)
- Trofeo Bancomat per chi partecipa a una lega unlimited Lycamobile
I TROFEI FANTASANREMO ADVENTURE
Il mini-gioco interno dell'app offre trofei dedicati:
- per Celeste Nostalgia bisogna gocare a FantaSanremo Adventure News MondoLycamobile
- per Balorda Nostalgia bisogna completare più sessioni del gioco
- per Nostalgia canaglia bisogna finire tutte le sessioni disponibili
I TROFEI AVANZATI
Infine, ci sono i trofei avanzati:
- per Amarcord bisogna visitare la Hall of Fame
- per Cancella squadra bisogna eliminare una squadra (consiglio: fatelo per ultimo, dopo aver sbloccato gli altri trofei)
- per Felicità bisogna completare tutte le azioni nell'app Lycamobile