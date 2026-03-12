Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Pechino Express 2026 al via stasera, ecco chi sono le coppie concorrenti. FOTO

TV Show fotogallery sky uno
21 foto

Sono 10 le coppie in gara nella nuova avventura di Pechino Express: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, Chanel Totti e Filippo Laurino, Jo Squillo e Michelle Masullo, Candelaria e Camila Solórzano, Dani Faiv e Tony 2Milli, Fiona May e Patrick Stevens, Steven Basalari e Viviana Vizzini, Tay Vines e Assane Diop, Elisa Maino e Mattia Stanga, Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani. Al timone, Costantino della Gherardesca e i tre nuovi inviati Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda

Spettacolo: Ultime gallery

Un amore a 5 stelle, il cast del film con Jennifer Lopez stasera in tv

Cinema

Va in onda su Rai 1, mercoledì 11 marzo, la commedia romantica del 2002 diretta da Wayne Wang....

7 foto

Cado dalle nubi, il cast del film

Cinema

Va in onda su Italia 1 mercoledì 11 marzo il film diretto da Gennaro Nunziante. Al centro...

9 foto
Cado dalle nubi

Paris Fashion Week, i look di tendenza dalle sfilate A/I 2026-27. FOTO

Spettacolo

Con le sfilate di Parigi si chiude il fashion month ed è tempo di tracciare i contorni di ciò che...

15 foto

One Piece 2, il cast della nuova stagione uscita su Netflix

Serie TV

Approdata su Netlix il 10 marzo, la seconda stagione della popolare serie tv vede Monkey D. Luffy...

10 foto

Le libere donne, il cast della serie tv con Lino Guanciale. FOTO

Serie TV

La fiction diretta da Michele Soavi ambientata tra Lucca e Viareggio durante la Seconda Guerra...

13 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Florence Korea Film Fest, il festival fiorentino sul cinema sudcoreano

    Cinema

    Unico evento italiano interamente dedicato al cinema coreano, il Florence Korea Film Fest si...

    Man on Fire, chi coprirà ruolo di Denzel Washington nel remake Netflix

    Cinema

    È stato diffuso il primo teaser trailer del remake seriale di un celebre cult del 2004, tratto...

    Sal Da Vinci riceve dal sindaco la medaglia della città di Napoli

    Musica

    "Il mio invito ai miei fan, ma a tutti noi, di non cedere alle provocazioni....