Sono 10 le coppie in gara nella nuova avventura di Pechino Express: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, Chanel Totti e Filippo Laurino, Jo Squillo e Michelle Masullo, Candelaria e Camila Solórzano, Dani Faiv e Tony 2Milli, Fiona May e Patrick Stevens, Steven Basalari e Viviana Vizzini, Tay Vines e Assane Diop, Elisa Maino e Mattia Stanga, Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani. Al timone, Costantino della Gherardesca e i tre nuovi inviati Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda