Netflix ha diffuso il primo teaser trailer di Man on Fire - Sete di vendetta, il remake in forma di serie del celebre film del 2004 con Denzel Washington, basato sui romanzi di A.J. Quinnell. A vestire i panni del protagonista sarà Yahya Abdul-Mateen II, già noto per ruoli in Aquaman, nella serie Watchmen e più recentemente in Wonder Man della Marvel Television. La serie porterà il personaggio di John Creasy in una narrazione più ampia e contemporanea, trasformando la storia originale in un arco seriale ricco di nuove missioni e dinamiche.

Il cult del 2004 torna in versione serie

Dal teaser emerge chiaramente come Abdul-Mateen II riesca a non far rimpiangere Washington: il suo Creasy non replica la performance del film, ma propone una versione più giovane, fisicamente nel pieno delle capacità e pronta a esplodere di rabbia. La storia si amplia rispetto al film, includendo anche elementi da The Perfect Kill, e il rapporto centrale si evolve: al posto della bambina protetta nel film, Creasy deve ora proteggere una teenager, creando conflitti, dialoghi e dinamiche più mature. La serie arriverà su Netflix il 30 aprile 2026 e nel cast figurano anche Billie Boullet, Bobby Cannavale, Alice Braga, Scoot McNairy e Paul Ben-Victor, con Kyle Killen come showrunner e Arnon Milchan, Yariv Milchan e Natalie Lehmann come produttori esecutivi.