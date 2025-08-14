Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Denzel Washington: "L'Oscar non mi interessa, non ho mai recitato per i premi"

Cinema
©Getty

"Faccio questo lavoro da molto tempo: ci sono stati momenti in cui ho vinto e non avrei dovuto vincere, e momenti in cui non ho vinto ma avrei dovuto", ha detto l'attore. Che, in carriera, ha vinto due statuette

Denzel Washington, nove nomination all'Oscar e due vittorie (miglior attore non protagonista per Glory - Uomini di gloria e miglior attore protagonista per Training Day), non attribuisce alcun valore a quei premi.

Il rapporto di Denzel Washington con i premi

Intervistato da Jake's Takes durante il tour promozionale di Highest 2 Lowest, Denzel Washington ha affermato che nessuna decisione presa nella sua carriera ha a che fare con la vittoria di premi. O con la volontà di vincerli.

 

"Non lo faccio per gli Oscar. Non mi interessano queste cose", ha detto l'attore. "Faccio questo lavoro da molto tempo: ci sono stati momenti in cui ho vinto e non avrei dovuto vincere, e momenti in cui non ho vinto ma avrei dovuto. L'uomo dà il premio, Dio dà la ricompensa". I suoi due premi Oscar li tiene uno accanto all'altro, ma non sono ciò che per lui mi conta. E non lo saranno nell'ultimo giorno della sua vita.

 

Proprio all'inizio di quest'anno, i media e la critica hanno considerato un'ingiustizia la mancata nomination di Denzel Washington all'Oscar per Il Gladiatore II. A lui, però, non è importato molto. "Sono felice per tutto quello che ho fatto e sono contento di quello che sto facendo", ha detto al New York Times. Non farsi coinvolgere dai premi è da tempo il suo matra, del resto. 

Denzel Washington visto da Ethan Hawke

L'anno scorso, in una puntata di Who's Talking to Chris Wallace, il co-protagonista di Denzel Washington in Training Day, Ethan Hawke, ha raccontato ciò che il collega gli ha detto quando ha mancato l'Oscar per la pellicola: "È meglio che tu non abbia vinto. Perdere è meglio".  "Non vuoi che un premio migliori il tuo status. Vuoi migliorare lo status del premio. È così che la pensa lui", ha detto Hawke a proposito del consiglio ricevuto in quel momento. "L'Oscar ha più potere, perché Denzel ne ha vinti due. Non è stato il premio a elevarlo: piuttosto, è vero il contrario".

Approfondimento

Highest 2 Lowest, trailer del film con Denzel Washington e A$AP Rocky

Spettacolo: Ultime notizie

Fabio Concato: "Ho un tumore, costretto a interrompere i concerti"

Musica

“Appena possibile sarà mia premura aggiornarvi in proposito. Intanto ringrazio infinitamente...

Denzel Washington: "L'Oscar non mi interessa"

Cinema

"Faccio questo lavoro da molto tempo: ci sono stati momenti in cui ho vinto e non avrei dovuto...

Lindsay Lohan e Shailene Woodley protagoniste di Count My Lies

Serie TV

Stando a quanto riportato da Variety, Lindsay Lohan e Shailene Woodley saranno coinvolte anche...

Squid Game, Cate Blanchett sul suo cameo: "L'incarico più misterioso"

Serie TV

La diva di Hollywood ha finalmente svelato i dettagli sulla sua sorprendente apparizione...

Gli auguri di Stash a Giulia Belmonte: "Da quando ci sei sono felice"

Spettacolo

La moglie del leader dei The Kolors compie 30 anni. Per l'occasione, Stash ha condiviso su...

Spettacolo: Per te