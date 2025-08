È uscito il trailer di Highest 2 Lowest, il thriller poliziesco di Spike Lee con Denzel Washington e A$AP Rocky ispirato al classico del 1963 Anatomia di un rapimento del regista giapponese Akira Kurosawa, a sua volta basato sul romanzo King’s Ransom: An 87th Precinct Mystery di Ed McBain. Il film arriverà nelle sale statunitensi il 15 agosto e debutterà su il 5 settembre su Apple TV+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick).

Il thriller originale di Akira Kurosawa racconta la storia di Kingo Gondo, un dirigente di un’azienda di scarpe in Giappone che diventa vittima di estorsione quando Shinichi, il figlio del suo autista Aoki, viene rapito per errore e tenuto in ostaggio al posto di Jun, il suo vero figlio. Il nuovo film di Spike Lee, che lo scorso maggio ha debuttato Fuori Concorso al Festival di Cannes 2025, presenta una trama simile. Stavolta il protagonista è però David King (Denzel Washington), capo dell’etichetta discografica in crisi Stackin’ Hits Records, che deve affrontare nuovamente il rapimento del figlio del suo autista (Jeffrey Wright) in un campo da basket a causa di uno scambio di identità con il suo vero figlio, David. Altro personaggio fondamentale è Yung Felon (A$AP Rocky), un rapper che vuole farsi notare dal proprio idolo. Il cast include anche Ilfenesh Hadera, Dean Winters, John Douglas Thompson e Ice Spice.

Il film riunisce per la prima volta Spike Lee e Denzel Washington dall’ultimo lavoro girato insieme, Inside Man del 2006, e segna il sesto debutto del regista nella Selezione Ufficiale sulla Croisette, affrontata per la prima volta 36 anni con la presentazione in anteprima in Concorso per la Palma d’Oro con la pellicola Fa’ la cosa giusta. Sulla scelta di prendere come modello Anatomia di un rapimento di Akira Kurosawa, il regista ha spiegato che “una delle cose migliori della scuola di cinema è che si viene introdotti al cinema mondiale, non solo a Hollywood. Il film di Kurosawa Rashomon e la sua struttura mi hanno ispirato a fare Lola Darling. In Rashomon ci sono tre persone che assistono a uno stupro e ognuna dà la propria opinione sull’accaduto. In Lola Darling, Lola Darling ha tre fidanzati che la vedono ciascuno in modo diverso. Fin dall’inizio della mia carriera sono stato influenzato da Kurosawa”. Lo scorso 31 luglio, ospite di The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Spike Lee ha elogiato l’interpretazione di A$AP Rocky, che è stato in grado di tenere testa a un gigante del grande schermo come Denzel Washington. “Sì, non sottovalutate A$AP. In questo film, Denzel e A$AP sono testa a testa”, ha detto. “Ho fatto cinque film con Denzel, e molte volte, quando è in una scena con qualcuno, si sente sopraffatto. È uno dei più grandi attori viventi, ma A$AP non ci stava. Testa a testa, intendo, ci davano dentro”, ha precisato, sottolineando la sintonia che si è creata sul set tra i due attori della pellicola, che, ora, non attende altro che lo sguardo degli spettatori.