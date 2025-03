Spike Lee-Celentano, c'è Prisencolinensinainciusol dietro l'incontro

Finalmente è emerso per quale motivo martedì scorso, 11 marzo 2025, il cineasta americano e il cantante italiano si sono dati appuntamento nel capoluogo lombardo. L’Adnkronos ha appreso da ambienti cinematografici internazionali che il regista avrebbe voluto ottenere il consenso diretto dell’artista per reinterpretare la canzone che come titolo ha una parola lunghissima e difficile da pronunciare, pubblicata originariamente nel 1972 e considerata da molti il primo esperimento di rap nella storia della musica

Finalmente si scopre per quale motivo martedì scorso, 11 marzo 2025, Spike Lee e Adriano Celentano si sono incontrati in quel di Milano. L’Adnkronos ha appreso da ambienti cinematografici internazionali che il regista americano avrebbe voluto ottenere il consenso diretto dell’artista per reinterpretare la canzone Prisencolinensinainciusol, pubblicata originariamente nel 1972 e considerata da molti il primo esperimento di rap nella storia della musica.

Ci si aspetta adesso un grande ritorno per Prisencolinensinainciusol, che Spike Lee dunque vorrebbe riesumare per dargli nuova vita.

La canzone, all’epoca, venne spesso scambiata per un pezzo cantato in inglese, complice il fatto che negli anni ’70 la conoscenza della lingua anglosassone non era assai diffusa in Italia... “Ho voluto sviluppare il tema dell’incomunicabilità”, ha detto Celentano del suo brano leggendario (di cui potete guardare il video ufficiale nella clip che trovate in fondo a questo articolo). L’artista ha aggiunto che quella lunga parola, incomprensibile ai più, è un messaggio d’amore.

Una canzone uscita con una "guida all’ascolto"

Quando uscì il brano Prisencolinensinainciusol, il disco recava sul retro della copertina una specie di guida all'ascolto: "Questa canzone è cantata in una lingua nuova che nessuno capirà. Avrà un solo significato: amore universale".



A quel tempo non fu immediatamente chiaro che il pezzo era cantato in grammelot, cioè con un linguaggio scenico che riproduce alcune proprietà del sistema fonetico di una lingua (l’intonazione, il ritmo, le sonorità, le cadenze e la presenza fonemi particolari), ricomponendo il tutto in un flusso continuo del tutto simile a un discorso ma che, in realtà, non ha alcun significato, trattandosi di una rapida sequenza di suoni scelti in maniera arbitraria senza dare alcun peso al significato.

Molte persone all’epoca pensarono che Celentano l'avesse cantata in inglese, visto che nei primi anni '70 erano pochi gli italiani che parlavano e comprendevano questa lingua. Del resto, l’unica frase comprensibile all'inizio di Prisencolinensinainciusol è qualcosa che sembrerebbe proprio un "all right" (e quello lo conosceva pure l’italiano medio degli anni Settanta, forse…).