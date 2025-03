Spike Lee incontra Celentano a Milano: per il nuovo film del regista?

Un inaspettato rendez-vous tra il cineasta statunitense e l’icona musicale nostrana sta facendo parlare molto il web, scatenando una ridda di speculazioni nel mondo dello spettacolo. Le immagini dei due insieme nel capoluogo lombardo hanno immediatamente fatto il giro della rete, alimentando l’enigma su cosa abbiano discusso e quale progetto potrebbe averli portati a incrociare le loro strade. Si tratta di un’inaspettata collaborazione all’orizzonte? A riportare la notizia e la foto dei due è stata l'Adnkronos

Spike Lee e Adriano Celentano insieme: chi l’avrebbe mai detto? E, infatti, sono così pochi quelli che avrebbero immaginato un "incontro ravvicinato del terzo tipo" del genere che, da quando si è diffusa la notizia, il web sta pullulando di congetture. Un inaspettato e misterioso rendez-vous tenutosi nelle scorse ore a Milano tra il celebre cineasta statunitense e l’icona musicale nostrana sta facendo parlare molto il web, scatenando una ridda di speculazioni nel mondo dello spettacolo. Le immagini dei due insieme nel capoluogo lombardo hanno immediatamente fatto il giro della rete, alimentando l’enigma sugli argomenti di cui possano aver discusso e su quale progetto potrebbe averli portati a incrociare le loro strade. A riportare la notizia e la foto dei due è stata l'Adnkronos. Si tratta di un’inaspettata collaborazione all’orizzonte? Per adesso, nessuna notizia ufficiale arriva da parte dei tuoi diretti interessati, quindi non resta che divertirsi nel leggere le varie congetture sui social network.

L’unica cosa certa è che l’inatteso incontro tra il celebre regista statunitense Spike Lee e l’intramontabile artista italiano Adriano Celentano ha acceso la curiosità di appassionati e addetti ai lavori.

L'incontro tra Spike Lee e Celentano Celentano, noto per la sua vita riservata e sempre più lontana dai riflettori, ha lasciato la sua dimora a Galbiate, in provincia dei Lecco, per raggiungere il mitico regista americano nella metropoli lombarda: un dettaglio che non è passato inosservato e che suggerisce che l'appuntamento avesse una rilevanza particolare. Dall'altra parte, la presenza di Spike Lee in Italia ha dato ancora più peso all'incontro. Il cineasta a stelle e strisce, nato ad Atlanta 67 anni fa e con una carriera costellata di successi e impegno sociale, è attualmente al centro dell'attenzione per il suo prossimo film, Highest 2 Lowest, atteso in primavera e destinato a debuttare al Festival di Cannes.

L’atteso Highest 2 Lowest di Spike Lee

L'attesissimo nuovo lungometraggio di Lee, Highest 2 Lowest, è un thriller poliziesco ispirato al capolavoro giapponese High and Low di Akira Kurosawa. Vede protagonista il premio Oscar Denzel Washington, che con Spike Lee ha già lavorato in diverse pellicole di successo. Resta ora da capire quale potrebbe essere il ruolo di Adriano Celentano in tutto questo. Il cosiddetto "Molleggiato" potrebbe forse occuparsi della colonna sonora? Oppure il regista ha in serbo per lui una comparsa speciale nel film? Chissà…