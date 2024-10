Spike Lee, Jack Nicholson e Billy Crystal nella Nba Hall of Fame

Il regista e i due attori omaggiati dall'istituzione che ogni anno aggiorna la lista delle personalità che hanno reso grande la pallacanestro americana dentro e fuori dal campo

Accanto a Michael Jordan, Julius Erving, Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar. Premiati per una vita passata a bordo campo, tra i palazzetti d’America, che siano il Madison Square Garden o lo Staples Center. Dopo aver ricevuto la loro stella sulla Walk of Fame di Hollywood, Spike Lee, Jack Nicholson e Billy Crystal entrano nella Nba Hall of Fame, la sala delle celebrità del campionato professionistico di basket. Non per aver calcato il parquet con una palla in mano, ovviamente, ma per la loro presenza costante a sostegno delle loro squadre del cuore. Con loro anche Alan Horwitz, imprenditore tifosissimo dei Philadelphia 76ers.

Una vita a bordo campo Chi ha visto anche solo una partita dei New York Knicks negli ultimi 30 anni, fosse anche per puro caso, non può non averlo notato a bordo campo. Spike Lee c’è sempre stato, in tutti questi anni di sofferenza, con i suoi sgargianti outfit hip hop old school, a incitare i suoi Knicks anche nei momenti più bui. Molto simile la parabola di Jack Nicholson e Billy Crystal, per anni inquilini dello Staples Center (ora Crypto.com Arena) a supporto rispettivamente dei Lakers e dei Clippers, le due squadre di Los Angeles, prima che i secondi si trasferissero alla Intuit Dome. E se Nicholson, che proprio di recente ha fatto la sua riapparizione in pubblico dopo una lunga assenza proprio alla oggi Crypto.com Arena, si è tolto parecchie soddisfazioni nel corso degli anni, Crystal è un altro che ha visto più sconfitte che vittorie.

La gioia di Spike Lee Così, l’annuncio fatto dalla Naismith Basketball Hall of Fame è un premio alla carriera. Non quella di attori o registi ma quella di tifosi, talvolta ancora più faticosa della loro occupazione principale. Il loro ingresso ufficiale nella Sala della Celebrità avverrà domenica 13 ottobre, e Spike Lee ha voluto festeggiare l’annuncio con un post su Instagram. “Ringrazio sinceramente la Basketball Hall Of Fame per questa benedizione totalmente inaspettata al mio amore per il basket e al mio folle amore per i New York Kinckerbockers! – ha scritto il regista – Mi congratulo anche con i miei colleghi entranti Jack Nicholson, Billy Crystal e Alan Horwitz”.