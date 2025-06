I Bts finiscono leva. Sugar ai fan: "Grazie per avermi aspettato"

Militassolti: alla mezzanotte di oggi ora di Seul, tutti e sette i componenti della band K-pop Bts avranno completato la leva (QUI TUTTE LE NEWS). L'ultimo a finire è Suga che aveva scelto il servizio civile. I Bts sono in pausa dal 2022 quando è cominciato per alcuni di loro il servizio militare di 18 mesi, obbligatorio per tutti i maschi sudcoreani sotto i 30 anni per la minaccia dell'ingombrante vicino del Nord, dotato di armi nucleari. Con il congedo di Suga, si avvicina il previsto ritorno sulla scena del gruppo musicale più celebrato della Corea del Sud.