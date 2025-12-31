K-Pop Demon Hunters, gli attori di Rumi e Jinu ospiti del Jimmy Fallon

Offerte Sky
K-Pop Demon Hunters, Rumi e Jiny al Jimmy Fallon per la prima intervista congiunta

Cinema

La puntata verrà trasmessa il 12 gennaio sulla NBC, alle 23.35 ora locale. Il giorno successivo approderà in streaming su Peacock

Arden Cho e Ahn Hyo-seop, i doppiatori che interpretano Rumi e Jinu in KPop Demon Hunters, rilasceranno la loro prima intervista congiunta al Tonight Show With Jimmy Fallon.

Rumi e Jinu in tv

L'episodio andrà in onda il 12 gennaio alle 23:35 (ora locale) sulla NBC, per poi approdare in streaming su Peacock il giorno successivo.

 

La notizia dell'intervista a Cho e Hyo-seop è stata annunciata con un teaser postato sui canali social della NBC. Nel video, una ragazzina si avvicina a Fallon con un foglio di carta, dicendo: "Mi scusi, signore, ho fatto questo per lei". Il conduttore prende il foglio e vede un disegno di Rumi e Jinu con i nomi degli attori e la data dell'episodio scritti sopra.

 

Non è la prima volta che lo show di Fallon fa da palcoscenico ai protagonisti di KPop Demon Hunters. A ottobre, le voci di Rumi (Ejae), Mira (Nuna) e Zoey (Rei Ami) hanno cantato dal vivo il brano Golden (l'episodio del 7 ottobre doveva essere la loro prima apparizione televisiva, ma è stasta anticipata da un cameo a sorpresa in una puntata del Saturday Night Live condotta da Bad Bunny il 4 ottobre).

