K-Pop Demon Hunters, gli attori di Rumi e Jinu ospiti del Jimmy Fallon

Arden Cho e Ahn Hyo-seop, i doppiatori che interpretano Rumi e Jinu in KPop Demon Hunters, rilasceranno la loro prima intervista congiunta al Tonight Show With Jimmy Fallon.

Rumi e Jinu in tv

L'episodio andrà in onda il 12 gennaio alle 23:35 (ora locale) sulla NBC, per poi approdare in streaming su Peacock il giorno successivo.

La notizia dell'intervista a Cho e Hyo-seop è stata annunciata con un teaser postato sui canali social della NBC. Nel video, una ragazzina si avvicina a Fallon con un foglio di carta, dicendo: "Mi scusi, signore, ho fatto questo per lei". Il conduttore prende il foglio e vede un disegno di Rumi e Jinu con i nomi degli attori e la data dell'episodio scritti sopra.

Non è la prima volta che lo show di Fallon fa da palcoscenico ai protagonisti di KPop Demon Hunters. A ottobre, le voci di Rumi (Ejae), Mira (Nuna) e Zoey (Rei Ami) hanno cantato dal vivo il brano Golden (l'episodio del 7 ottobre doveva essere la loro prima apparizione televisiva, ma è stasta anticipata da un cameo a sorpresa in una puntata del Saturday Night Live condotta da Bad Bunny il 4 ottobre).