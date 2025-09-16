Golden, il brano di K-Pop Demon Hunters da record in America

Il singolo Golden, contenuto nella colonna sonora del film K-Pop Demon Hunters, è divenuto il primo brano di una formazione animata a conquistare la vetta della classifica Billboard Hot100 per cinque settimane
La fittizia formazione femminile Huntr/x, protagonista di K-Pop Demon Hunters, ha conquistato un nuovo record grazie al brano Golden contenuto nella colonna sonora della pellicola distribuita su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).
k-pop demon hunters, il nuovo record delle Huntr/x
Rumi, Mira e Zoey sono le tre componenti delle Huntr/x, la girl band protagonista dell’acclamato film d’animazione. Stando a quanto rilanciato da Billboard, il singolo Golden è divenuto il primo brano di una formazione animata a conquistare la vetta della Billboard Hot100 per cinque settimane nei sessantasette anni di storia della classifica. Inoltre, Golden è la seconda canzone di una formazione k-pop a trascorrere il maggior numero di settimane sul gradino più alto del podio. Questa la Top 10:
- BTS, Butter - 10 settimane
- Huntr/x, Golden - 5 settimane
- BTS, Dynamite - 3 settimane
- Jung Book con Latto, Seven - 1 settimana
- Jimin, Like Crazy - 1 settimana
- BTS con i Coldplay, My Universe - 1 settimana
- BTS, Permission To Dance - 1 settimana
- BTS - Life Goes On - 1 settimana
- BTS con Jawsh 685 e Jason Derulo, Savage Love (Laxed – Siren Beat) - 1 settimana
Approfondimento
Fenomenologia di KPop Demon Hunters: un nuovo modello di pop
Ian Eisendrath, coinvolto come produttore esecutivo musicale, ha parlato del brano Golden: "Nella struttura tradizionale del musical cinematografico, questa è la canzone ‘Io voglio’. Tutto ruota intorno al ‘Tutto sarà dorato. Vogliamo realizzare il nostro destino’”.
Eisendrath ha poi riflettuto sull’importanza della canzone per Rumi: “Al centro della canzone c’è questo bridge, Rumi da sola nel suo camerino. Improvvisamente il brano passa dall’essere questo pop ispiratore a un tono totalmente sottovoce… un po’ più scuro. Lei si guarda e si rende conto di quanto sia completamente isolata. Lei è spaventata, ma poi si rialza”. Infine, il produttore ha concluso: “Quindi, se Golden è la canzone del momento 'Io voglio' per tutte e tre le ragazze, questo bridge è una rapida opportunità per vedere cosa vuole Rumi, ovvero sigillare l'Honmoon, così le cicatrici scompaiono e tutta la parte del demone dentro di lei se ne va”.
Approfondimento
KPop Demon Hunters è il film Netflix più visto di sempre
A distanza di alcune settimane dalla distribuzione della pellicola sulla piattaforma di streaming, la colonna sonora ha raggiunto la prima posizione della Billboard 200. Inoltre, K-Pop Demon Hunters è divenuto il film Netflix più visto di sempre con oltre 236.000.000 di visualizzazioni. Al secondo posto Red Notice con Dwayne Johnson (FOTO), Ryan Reynolds e Gal Gadot.
©Getty
K-Pop, le più famose band di musica pop coreana da BTS a Exo
Nato nella sua accezione moderna nel 1992, il K-Pop è diventato un fenomeno musicale da record. Proveniente dalla Corea del Sud, è un genere innovativo, all’avanguardia che contiene al suo interno un mix di elementi presi da ogni parte del mondo. Pop occidentale, rock, musica sperimentale, jazz, gospel, latino, hip hop, R & B, reggae, dance elettronica, folk, country, classica e giapponese. Andiamo alla scoperta dei gruppi K-Pop più importanti