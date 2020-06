4/7 ©Getty

Gli Exo sono tra le celebrità più influenti in Corea del Sud. Gruppo musicale sudcoreano-cinese si è formato nel 2012 grazie all’agenzia SM Entertainment. Inizialmente era composto da dodici membri divisi in due unità: Exo-K (Suho, Baek-hyun, Chan-yeol, D.O., Kai e Se-hun) ed Exo-M (Xiumin, Lay, Chen, Kris, Luhan e Tao), promuovendo gli stessi brani rispettivamente in coreano e in mandarino. Dopo l'uscita di Kris, Luhan e Tao dal gruppo, gli Exo hanno proseguito la loro carriera in nove.

