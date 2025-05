Alessandra Amoroso, il nuovo album Io non sarei uscirà il 13 giugno

Il 13 giugno Alessandra Amoroso pubblicherà il nuovo progetto discografico Io non sarei. Il lavoro arriverà a circa quattro anni di distanza dal precedente Tutto accade giunto al secondo posto della classifica settimanale FIMI dei dischi più venduti in Italia.

Nei prossimi mesi Alessandra Amoroso porterà in giro la sua musica con il tour estivo in partenza dalle Terme di Caracalla di Roma. La cantante si esibirà in numerose città italiane prima della chiusura prevista il 7 agosto a Lecce. Questi gli appuntamenti in programma:

11 giugno, ROMA – Terme di Caracalla

26 giugno 2025, FERRARA – “Ferrara Summer Festival” - Piazza Ariostea

3 luglio 2025, MAROSTICA (VI) – “Marostica Summer Festival Volksbank”

5 luglio 2025, TRENTO – “Trento Live Fest”, Trentino Music Arena

12 luglio 2025, TAORMINA (ME) - “Sotto Il Vulcano Fest” - Teatro Antico

18 luglio 2025 - ASTI – Astimusica, Piazza Alfieri

20 luglio 2025, CERNOBBIO (CO) – “Lake Sound Park”, Villa Erba (Ex Galoppatoio)

23 luglio 2025, CODROIPO (UD) – Villa Manin

26 luglio 2025, MARSCIANO (PG) - Musica Per I Borghi

2 agosto 2025, FORTE DEI MARMI (LU) - Villa Bertelli

5 agosto 2025, LANCIANO (CH) - Parco Villa Delle Rose

7 agosto 2025, LECCE - “Oversound Music Festival” - Cave Del Duca