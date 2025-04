BigMama ha pubblicato il nuovo singolo San Junipero

Approfondimenti

L'artista classe 2000 (all'anagrafe Marianna Mammone), è emersa dalla 74esima edizione del Festival di Sanremo come una star con il brano 'La rabbia non ti basta'. Torna adesso nella città dei Fiori per esibirsi dal Suzuki Stage in piazza Colombo. Dall'Ariston alla tv, i messaggi dell'artista, nuova icona femminista e idolo della comunità LGBTQIA+, risuonano forti e chiari. Alle donne dice: 'Siate scomode, robellatevi'