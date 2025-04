Concerto del Primo Maggio a Roma, cosa sappiamo finora

Dopo il successo dello scorso anno, Ermal Meta, Noemi e BigMama torneranno al timone della manifestazione musicale. BigMama ha annunciato sul suo profilo Instagram: “Quest’anno ci rivediamo al Primo Maggio, non vi libererete facilmente di me”. La cantante ha aggiunto: “È bellissimo per me rendermi conto di quante persone il Primo Maggio riesca a raggruppare, quante persone di tutte le età e generazioni diverse, perché vengono coinvolte dalla musica e dal messaggio importantissimo che c’è dietro”.

Noemi ha raccontato: “Sono veramente contenta di rifare l’esperienza della conduzione del Primo Maggio con i miei colleghi. Sarà un momento di spettacolo, ma anche di impegno”. Ermal Meta ha aggiunto: “Già l’anno scorso è stata un’emozione incredibile, penso che quest’anno lo sarà ancora di più. Sono contento di essere di nuovo al fianco di Noemi e di BigMama”.

A maggio BigMama sarà impegnata alla conduzione dell’edizione italiana della 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest. La manifestazione vedrà Lucio Corsi in gara con il brano Volevo essere un duro per l’Italia. Noemi è reduce dalla partecipazione con il brano Se ti innamori muori alla 75esima edizione del Festival di Sanremo, mentre Ermal Meta è attualmente impegnato con la sua tournée.