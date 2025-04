Star Wars - Andor 2, la seconda e conclusiva stagione esce oggi

Il cast principale della prima stagione di Star Wars - Andor ritorna per la seconda stagione, con Diego Luna che riprenderà il ruolo di Cassian Andor. Al suo fianco, troveremo Kyle Soller nei panni di Syril Karn, Stellan Skarsgård come Luthen Rael, e Denise Gough nel ruolo di Dedra Meero. Genevieve O'Reilly tornerà nel ruolo di Mon Mothma, mentre Ben Mendelsohn sarà di nuovo Orson Krennic. Adria Arjona riprenderà il ruolo di Bix Caleen, un personaggio centrale nella trama.

Alcuni attori della prima stagione torneranno anche per ruoli significativi, tra cui Varada Sethu (Cinta Kaz), Faye Marsay (Vel Sartha), Anton Lesser (Maggiore Partagaz), Elizabeth Dulau (Kleya Marki), Joplin Sibtain (Brasso), Forest Whitaker (Saw Gerrera) e Robert Emms (Lonni Jung). In questa stagione finale, non è escluso che vedremo anche il ritorno di personaggi iconici come Bail Organa (interpretato da Jimmy Smits) e l’Imperatore Palpatine (Ian McDiarmid). Anche se i fan sperano in camei come quello di Darth Vader o altri protagonisti di Star Wars Rebels, al momento non ci sono conferme ufficiali in tal senso.