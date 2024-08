Andor 2, tornano Ben Mendelson e Forest Withaker

Al D23: Disney Fan Event, tenutosi in California, ad Anaheim, venerdì 9 agosto, Diego Luna è salito sul palco per mostrare una clip con interviste, filmati di backstage e anticipazioni della nuova stagione

Andor tornerà presto con la sua seconda stagione, e porterà sul piccolo schermo alcuni pezzi grossi di Rogue One: A Star Wars Story.

Al D23: Disney Fan Event, tenutosi in California, ad Anaheim, venerdì 9 agosto, Diego Luna è salito sul palco per mostrare una clip con interviste al cast e alla troupe, sguardi dietro le quinte e filmati esclusivi che hanno regalato ai presenti un'anteprima di Andor 2.

La clip ha confermato la presenza del malvagio Orson Krennic (Ben Mendelsohn). Ci sarà anche Saw Gerrera (Forest Whitaker), apparso brevemente nella prima stagione di Andor, e ci saranno il droide K-2SO (Alan Tudyk) e Mon Mothma (Genevieve O'Reilly), che ha avuto un ruolo secondario ma comunque determinante nei primi episodi dello show.

Le anticipazioni di Diego Luna su Andor 2

"Grazie per aver mostrato così tanto interesse nei confronti della prima stagione", ha detto Diego Luna rivolgendosi alla folla. "Per molti versi, Rogue One mi ha cambiato la vita. È incredibile essere Cassian Andor. E mentre ci avviciniamo all'ultimo pezzo di questo puzzle, essere in grado di completare la storia che inizia con la prima stagione portandola fino agli eventi di Rogue One significa chiudere il cerchio".

Luna ha poi approfondito le forze che guideranno il suo personaggio attraverso la nuova stagione: "Andor 2 seguirà Cassian per un periodo di quattro anni: da eroe ribelle, lo vedremo compiere il suo destino con il sacrificio estremo in Rogue One. In questa stagione la posta in gioco è alta, il nemico è più organizzato e il tempo stringe. Mentre la minaccia imperiale cresce e la situazione diventa pericolosa, Cassian è alimentato da qualcosa di immenso: combattere per la libertà e per un domani migliore".