Tony Effe in concerto, le date del tour estivo

Il trapper ha appena annunciato Espresso Macchiato Remix, la collaborazione con Tommy Cash, rapper estone in gara all’Eurovision Song Contest 2025

Tony Effe (FOTO) ha annunciato le date del tour estivo. Il trapper sarà in concerto in varie città del nostro Paese, grande attesa per l’appuntamento del 6 luglio al Circo Massimo di Roma.