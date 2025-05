Giulia De Lellis e Tony Effe saranno genitori, aspettano Priscilla

“Le tue ragazze”. In un post Instagram, Giulia De Lellis ha confermato la notizia che circolava già da qualche giorno: lei e Tony Effe diventeranno presto genitori . L’influencer ha infatti pubblicato diversi scatti con il pancione, dalle polaroid tra le braccia del compagno alle scarpine rosa per la loro bambina . Come ha svelato il rapper sul suo profilo Instagram, infatti, la coppia aspetta una femmina, che si chiamerà Priscilla . Nel condividere la propria felicità, Tony Effe ha condiviso alcune foto ironiche, che lo vedono sommerso da pacchi di pannolini o con il ciuccio in bocca.

LE INDISCREZIONI SULLA GRAVIDANZA

Solo pochi giorni fa, il settimanale Chi aveva anticipato la notizia, una scelta che molti avevano giudicato come una mancanza di rispetto nei confronti dei futuri genitori. “Invece di rompere le p***e con certe cose completamente inappropriate, nel momento in cui non arrivano dai diretti interessati, vogliamo parlare della bellezza del mio vestito?”, aveva risposto in un video Giulia De Lellis, che aveva allontanato così le voci di un figlio in arrivo. “Vi siete mai chiesti come mai una donna non comunica la gravidanza in genere prima del terzo mese?”, aveva scritto su Instagram Aurora Ramazzotti, che aveva difeso così l’influencer. Anche lei, che oggi è mamma di Cesare, aveva infatti subito una forte pressione mediatica durante la gravidanza, un momento delicato che può andare incontro a rischi e decisioni importanti. “Ci si vuole tutelare emotivamente in quanto può essere un momento di grande confusione e non sempre ci si sente come gli altri vorrebbero ci si sentisse”.