Tony Effe e Giulia De Lellis, la prima foto (ufficiale) su Instagram

Da diverse settimane, si vocifera di una relazione tra Giulia De Lellis e Tony Effe. Ora, uno scatto all'interno di un carosello social potrebbe confermare quelle voci.

Giulia De Lellis e Tony Effe sono una coppia?

Il prossimo ottobre, Tony Effe sarà in tour in tutta Italia. Per la prima volta si esibirà nei palazzetti, e non potrebbe esserne più felice. Tuttavia, alla base della sua felicità c'è anche un'estate straordinaria. In cui pare aver trovato l'amore.

Su Instagram, l'ex membro della Dark Polo Gang ha postato una serie di scatti che riassumono gli ultimi mesi. Tra essi, un'immagine che lo ritrae in auto insieme a Giulia De Lellis. L'influencer, reduce da una lunga relazione con Carlo Gussalli Beretta (ora compagno di Melissa Satta), e con alle spalle un breve flirt con Giano Del Bufalo, viene accreditata da diverse settimane come la sua nuova fidanzata. Verità o gossip? I due non hanno mai confermato né smentito la loro relazione. Ma, in una recente intervista a Cosmopolitan, De Lellis ha detto: "Il mio cuore ora è leggero e forse non è nemmeno troppo solo".