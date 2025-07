Addio a Don Zimmerman, montatore di Rocky e Ace Ventura

Si è spento uno dei montatori più rispettati dell’industria cinematografica americana, capace di firmare alcune delle sequenze più indimenticabili degli ultimi cinquant’anni. Dall’azione al dramma, dalla commedia al fantasy, ha collaborato con registi come Hal Ashby e Warren Beatty contribuendo a successi amati dal grande pubblico. Nel 2023 aveva ricevuto il prestigioso Career Achievement Award dall’American Cinema Editor

Hollywood perde un maestro invisibile del cinema: Don Zimmerman, uno dei più noti e versatili montatori dell’industria americana, è morto all’età di 81 anni. A darne notizia è stata l’agenzia Perception PR, che ha scritto sui social: “Riposa in pace Don Zimmerman. Ci mancherai profondamente”.

La carriera di Zimmerman è stata un viaggio lungo cinque decenni, in cui ha plasmato con sapienza narrativa e ritmo decine di film, spesso molto diversi tra loro per stile e genere. Un talento del dietro le quinte capace di far pulsare l’anima del montaggio senza mai rubare la scena.