Clizia Incorvaia assolta dall'accusa dell'ex marito Francesco Sarcina

Clizia Incorvaia è stata assolta dall’accusa di sfruttamento dell’immagine della figlia sui social. Si è conclusa con un proscioglimento la vicenda giudiziaria che ha coinvolto Incorvaia, chiamata a rispondere dell’accusa di aver pubblicato immagini della figlia minorenne, Nina, sui social network con finalità economiche. Il procedimento, nato dalla denuncia dell’ex marito Francesco Sarcina (cantautore e chitarrista milanese, frontman del gruppo musicale pop rock Le Vibrazioni), si è chiuso davanti al tribunale di Roma con una decisione che ha stabilito che “il fatto non costituisce reato”.

Il caso aveva preso forma due anni fa, quando Sarcina aveva presentato querela contro Incorvaia. Al centro della contestazione vi era la pubblicazione, da parte dell’influencer, di fotografie della loro figlia Nina, che oggi ha 9 anni, inserite in contesti promozionali e diffuse senza il consenso paterno.

Secondo Sarcina, tali comportamenti avrebbero violato gli accordi definiti in sede di separazione, configurando un utilizzo dell’immagine della bambina “di trarne un profitto economico”.