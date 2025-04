Clizia Incorvaia a processo per le foto della figlia avuta da Sarcina

Francesco Sarcina e Clizia incorvaia si vedranno in tribunale per discutere dell' esposizione mediatica di Nina , la figlia di nove anni nata dal loro matrimonio finito nel 2019. La minorenne sarebbe apparsa in foto e video sui canali social di Incorvaia senza l'autorizzazione del padre; per questa ragione, il cantante delle Vibrazioni aveva sporto denuncia contro la ex moglie per violazione degli accordi e degli impegni reciproci assunti in sede di separazione. La notizia è stata confermata da quanto appreso sulla vicenda da Repubblica che diffuso i dettagli della vicenda.

La violazione della privacy del minore in contesti pubblicitari

L'udienza per Clizia Incorvaia avente per oggetto la discussione della diffusione di foto e video della figlia avuta dall'unione matrimoniale con Franceco Sarcina è fissata per metà dicembre.

Al vaglio della pm Alessia Miele, "almeno cinque contesti pubblicitari" nei quali Incorvaia avrebbe violato la privacy della figlia Nina per trarne profitto.

La figlia di Sarcina e Incorvaia sarebbe apparsa all'interno di contenuti alla promozione di brand di abbigliamento moda e scarpe per bambini.

Solo su Instagram, Incorvaia ha un pubblico di quasi ottocentocinquanta mila follower.

Secondo il rinvio a giudizio, la quarantaquettrenne, attuale moglie di Paolo Ciavarro, avrebbe violato le condizioni sulla tutela della figlia contenute nell'accordo di separazione con Sarcina.

Non è la prima volta che i due ex coniugi si scontrano su questo tema. Nel 2019 c'era stata già una discussione pubblica per gli stessi motivi, con la questione che si era risolta da quando la donna aveva smesso di pubblicare contenuti che includevano la minorenne.

Incorvaia, che è anche mamma di Gabriele, nato dal suo matrimonio con Paolo Ciavarro, è stata di recente al centro delle cronache per la morte della mamma di suo marito, l'attrice Eleonora Giorgi.

Online ha espresso più volte i suoi sentimenti e quelli della sua famiglia per la recente perdita.

Tra le prove aggiunte all querela, anche screenshot di messaggi inviati da Incorvaia a Sarcina in cui asserisce di mantenere economicamente la sua famiglia col suo lavoro.