Cannes 2025, le pagelle dei look sul red carpet di Eddington. FOTO

1/14 ©Getty

La bellisima modella olandese Marlijn Hoek è una delle prime a sfilare sul red carpet della quarta giornata del Festival di Cannes 2025 che, in serata, ospita la première di Eddington, film scritto e diretto dallo statunitense Ari Aster che debutta a Cannes come autore con una sua pellicola in Concorso.

Look rosso acceso, abito lungo con gli spacchi, legato dietro al collo. Una scelta che premia sempre per distinguersi tra le ospiti. Voto: 7



Eddington, il trailer del fllm di Ari Aster in concorso al Festival del Cinema di Cannes