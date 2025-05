Cannes 2025, il programma del Festival giorno per giorno

Si apre una giornata variegata e appassionante con l'arrivo del sabato. Nel pomeriggio, alle ore 15:00, il Grand Théâtre Lumière ospita Renoir della regista giapponese Hayakawa Chie. Le atmosfere cambiano con Nouvelle Vague (New Wave) di Richard Linklater, atteso per le 18.00, mentre la prima serata (20:25) è dominata da Die my love di Lynne Ramsay, film denso di passione e tormento.

Sulla spiaggia, un doppio appuntamento speciale: La légende de la Palme d’or… continue di Alexis Veller, documentario che omaggia l’essenza del Festival, seguito da Viale del Tramonto di Billy Wilder, autentica icona della storia del cinema.

Il 17 maggio, la programmazione di Un Certain Regard alla Sala Debussy prenderà il via alle 11:00 con Urchin, opera prima dell’attore e regista britannico Harris Dickinson, un film che promette di sorprendere per intensità e originalità. Subito dopo, alle 13:30, sarà proiettato O riso e a faca (I only rest in the storm) del regista portoghese Pedro Pinho, un imponente affresco cinematografico che si estende per ben tre ore e trentuno minuti, destinato a catturare l’attenzione con la sua narrazione profonda e dilatata.

Per quanto riguarda le première, alle 00:15 il Grand Théâtre Lumière proietterà Sons of the Neon Night, un film diretto da Juno Mak che promette di immergere il pubblico in un'atmosfera affascinante e avvincente, esplorando tematiche intense e visivamente suggestive.