Primavera, trama e cast del film con Tecla Insolia e Michele Riondino

Il film Primavera è liberamente tratto dal romanzo Stabat Mater di Tiziano Scarpa, vincitore del Premio Strega 2009 e pubblicato da Giulio Einaudi editore, già venduto in 20 Paesi nel mondo.

Il soggetto porta la firma di Damiano Michieletto e Ludovica Rampoldi, che cura anche la sceneggiatura. La fotografia è affidata a Daria D’Antonio, mentre il montaggio è di Walter Fasano.

Le musiche originali, composte e orchestrate da Fabio Massimo Capogrosso, sono eseguite dall’Orchestra e Coro del Teatro La Fenice, rafforzando ulteriormente il legame tra immagine e suono.

La produzione è firmata da Warner Bros. Entertainment Italia e Indigo Film, in coproduzione italo-francese con Moana Films, in associazione con Paradise City Sales e con la partecipazione di Diaphana Distribution.