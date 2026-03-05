Epic - Elvis Prestley in concert, cosa sapere sul documentario di Baz Luhrmann in salaCinema
Introduzione
Dopo il successo del biopic Elvis, Baz Luhrmann torna a raccontare la figura di Elvis Presley con EPiC: Elvis Presley in Concert, documentario realizzato nel 2025 che approfondisce la dimensione artistica e umana del cantante. Il progetto nasce come ideale prosecuzione del film Elvis del 2022 e utilizza una grande quantità di materiali d’archivio inediti. Il documentario, nella sale italiane da oggi (giovedì 5 marzo 2026) segna il ritorno firmato Luhrmann di Elvis al cinema.
Il film ha debuttato il 6 settembre 2025 al Toronto International Film Festival, dove è stato accolto con recensioni positive. Negli Stati Uniti le prime proiezioni anticipate si sono svolte l’8 gennaio 2026 a Graceland, data che avrebbe segnato il 91º compleanno di Elvis Presley. La distribuzione nelle sale è iniziata il 20 febbraio 2026 in formato IMAX, seguita dall’uscita nei cinema tradizionali il 27 febbraio.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul documentario in sala da oggi EPiC: Elvis Presley in Concert.
Quello che devi sapere
L’uscita nelle sale del documentario EPiC: Elvis Presley in Concert
Negli Stati Uniti il documentario EPiC: Elvis Presley in Concert è stato proiettato in anteprima l’8 gennaio 2026 a Graceland, in occasione di quello che sarebbe stato il novantunesimo compleanno di Elvis Presley.
Successivamente il documentario EPiC: Elvis Presley in Concert è stato distribuito nelle sale IMAX a partire dal 20 febbraio 2026. Una settimana più tardi, il 27 febbraio 2026, il documentario EPiC: Elvis Presley in Concert è arrivato anche nei cinema tradizionali. Da giovedì 5 marzo 2026, la pellicola arriva nelle sale italiane.
La ricerca dei materiali per il documentario
La nascita del documentario EPiC: Elvis Presley in Concert è legata alle ricerche che Baz Luhrmann aveva avviato durante la preparazione del film Elvis. In quel periodo il regista cercava filmati mai utilizzati di Elvis Presley provenienti dai documentari musicali Elvis: That’s the Way It Is ed Elvis on Tour, con l’intenzione iniziale di impiegarli nel film del 2022.
Durante questa indagine furono individuate sessantotto scatole di pellicole in formato 35 mm e 8 mm conservate negli archivi cinematografici della Warner Bros., situati all’interno di miniere di sale in Kansas. Il materiale comprendeva scene scartate dei due film e anche la celebre esibizione alle Hawaii del 1957 con la “gold jacket”. Tuttavia quei filmati non avevano traccia audio.
Il team di Baz Luhrmann ha impiegato due anni per restaurare le immagini e sincronizzarle con registrazioni sonore già esistenti. Nello stesso periodo è stata rinvenuta anche una registrazione audio di 45 minuti in cui Elvis Presley racconta episodi della propria vita. Tutto questo materiale costituisce la base del documentario EPiC: Elvis Presley in Concert.
Baz Luhrmann ha definito il documentario EPiC: Elvis Presley in Concert un progetto che non appartiene pienamente né al documentario né al film concerto, ma qualcosa di diverso: “qualcosa di nuovo nel canone di Elvis… un’opera che rende giustizia alla grandezza di Elvis come interprete ma che offre anche rivelazioni più profonde sulla sua umanità e sulla sua vita interiore”.
Il processo di lavorazione del documentario
Durante il 2025 Baz Luhrmann ha condiviso sui social diversi momenti della lavorazione del documentario EPiC: Elvis Presley in Concert. Sul suo account Instagram sono comparsi immagini e brevi video provenienti dal montaggio, tra cui alcune sequenze dell’esibizione con la “gold jacket”.
Il 30 maggio 2025 Baz Luhrmann ha mostrato alcune immagini del documentario EPiC: Elvis Presley in Concert durante uno showcase organizzato da Sony Music Vision. Il 14 agosto lo stesso Baz Luhrmann ha pubblicato un filmato restaurato in cui Elvis Presley canta Oh Happy Day, annunciando nello stesso momento che il documentario EPiC sarebbe stato presentato il 6 settembre 2025 al Toronto International Film Festival.
I risultati al botteghino del documentario EPiC
Secondo i dati aggiornati al 4 marzo 2026, il documentario EPiC: Elvis Presley in Concert ha incassato 8,7 milioni di dollari nel mercato statunitense e 6,7 milioni di dollari nei mercati internazionali.
Complessivamente il documentario EPiC: Elvis Presley in Concert ha raggiunto un incasso globale di 15,4 milioni di dollari.
Il ritratto di Elvis
Il documentario di Luhrmann mostra Elvis sul palco a Las Vegas, nei tour e in momenti storici come l’esibizione del 1957 alle Hawaii con la “gold jacket”. Luhrmann ha sottolineato l’umanità del cantante: empatico, ironico, vulnerabile e dotato di un incredibile senso dello stile. Il regista racconta anche l’evoluzione pubblica di Elvis, dal ribelle provocatorio vestito di pelle agli iconici abiti da palco, culminando nella celebre tuta bianca, simbolo della fase “King of Rock”.
Il documentario riflette anche sull’influenza estetica e culturale di Elvis, mostrando come la sua immagine e la sua musica abbiano ispirato generazioni di artisti. Luhrmann considera il progetto EPiC come un lavoro che unisce autenticità storica e innovazione cinematografica, offrendo uno sguardo nuovo e approfondito sul mito di Elvis Presley, sia come performer che come uomo.