Il documentario di Luhrmann mostra Elvis sul palco a Las Vegas, nei tour e in momenti storici come l’esibizione del 1957 alle Hawaii con la “gold jacket”. Luhrmann ha sottolineato l’umanità del cantante: empatico, ironico, vulnerabile e dotato di un incredibile senso dello stile. Il regista racconta anche l’evoluzione pubblica di Elvis, dal ribelle provocatorio vestito di pelle agli iconici abiti da palco, culminando nella celebre tuta bianca, simbolo della fase “King of Rock”.

Il documentario riflette anche sull’influenza estetica e culturale di Elvis, mostrando come la sua immagine e la sua musica abbiano ispirato generazioni di artisti. Luhrmann considera il progetto EPiC come un lavoro che unisce autenticità storica e innovazione cinematografica, offrendo uno sguardo nuovo e approfondito sul mito di Elvis Presley, sia come performer che come uomo.

