La tregua, trama e cast del dramma storico spagnolo da oggi su Netflix

La tregua, trama e cast del film spagnolo con Miguel Herrán e Arón Piper su Netflix
La tregua, lungometraggio spagnolo e kazako del 2025, diretto dallo spagnolo Miguel Ángel Vivas, è un dramma storico ambientato negli anni della Seconda Guerra Mondiale, disponibile in streaming su Netflix dal 4 marzo, visibile anche su Sky Q, Sky Glasse e Now tramite la app Smart Stick. Protagonisti, gli attori Miguel Herrán e Arón Piper, entrambi noti per aver recitato nella serie di culto Élite.
La tregua, quando esce e dove vederlo
La tregua, titolo italiano del film del 2025 The Truce, è un lungometraggio drammatico ambientato negli anni della Seconda Guerra Mondiale, diretto da Miguel Ángel Vivas, che ha firmato, tra le altre cose, pellicole horror e thriller spagnole e alcuni episodi de La casa di carta. Il titolo, una co-produzione spagnola-kazaka, è stato presentato al Festival di San Sebastian 2025. Su Netflix arriva in streaming dal 4 marzo, visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
La trama del film
Negli anni della Seconda Guerra Mondiale arrivarono nei gulag sovietici moltissimi prigionieri spagnoli, uomini ridotti in schiavitù e in condizioni estreme dopo la Guerra Civile Spagnola degli anni Trenta.
Franchisti e repubblicani si trovarono a dividere gli stessi spazi e la stessa condizione di miseria fisica e psicologica e di loro non si seppe niente fino a quando, dopo il 1980, il governo kazako consegnò le liste coi nomi dei prigionieri al governo spagnolo come atto legato al disgelo.
Nel gulag di Karlag, in Kazakistan, si ritrovano fianco a fianco il repubblicano Telmo Reyes (Arón Piper) e il franchista Salgado (Miguel Herrán), divisi dalle ideologie di un passato che nel campo di lavoro forzato non hanno più senso. Per sopravvivere tra le steppe dovranno trovare un terreno d'incontro.
Chi sono i protagonisti
I due personaggi principali del film sono gli attori spagnoli Miguel Herrán e Arón Piper, entrambi passati per il set della serie televisiva spagnola Élite andata in onda su Netflix dal 2018 al 2024.
Herrán, che ha recitato anche ne La casa di carta dopo aver vinto il Goya come attore rivelazione nel 2016, è oggi un volto internazionale del cinema e della tv. Piper, che è rimasto sul set di Élite molto più a lungo del collega, ha recitato di recente con Johnny Depp nel thiller Day Drinker.
La vicenda ispirata a fatti storici reali
La tregua alza il velo su una serie di eventi storici taciuti a lungo, che mostrano un ulteriore aspetto delle tragedie legate alla Seconda Guerra Mondiale.
La deportazione di cittadini spagnoli nei gulag sovietici (quello del film è stato operativo fino al 1959), è stata oggetto di un documentario spagnolo del 2014, Los olvidados de Karagandá, che ha ispirato il soggetto del film.
La pellicola di Miguel Ángel Vivas mette in scena una storia di finzione ma il contesto storico è assolutamente reale.
La regia e la fotografia, quest'ultimo, aspetto notevole dell'opera già evidente dalle immagini del trailer del film visibile in alto a questa scheda, contribuiscono a restituire la realtà ruvida e drammatica di una vicenda che è ancora una ferita aperta della storia moderna.