La tregua, trama e cast del dramma storico spagnolo da oggi su Netflix

Negli anni della Seconda Guerra Mondiale arrivarono nei gulag sovietici moltissimi prigionieri spagnoli, uomini ridotti in schiavitù e in condizioni estreme dopo la Guerra Civile Spagnola degli anni Trenta.

Franchisti e repubblicani si trovarono a dividere gli stessi spazi e la stessa condizione di miseria fisica e psicologica e di loro non si seppe niente fino a quando, dopo il 1980, il governo kazako consegnò le liste coi nomi dei prigionieri al governo spagnolo come atto legato al disgelo.

Nel gulag di Karlag, in Kazakistan, si ritrovano fianco a fianco il repubblicano Telmo Reyes (Arón Piper) e il franchista Salgado (Miguel Herrán), divisi dalle ideologie di un passato che nel campo di lavoro forzato non hanno più senso. Per sopravvivere tra le steppe dovranno trovare un terreno d'incontro.