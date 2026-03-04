Guerrieri, la serie tv con Gassmann tratta dai romanzi di Carofiglio

Introduzione

Dal 9 marzo alle 21.30, in prima visione su Rai 1, arriva Guerrieri - La regola dell’equilibrio, la fiction in quattro puntate che porta sullo schermo uno dei personaggi più amati nati dalla penna di Gianrico Carofiglio. A interpretare l’avvocato barese Guido Guerrieri è Alessandro Gassmann, chiamato a dare volto e voce a un protagonista complesso, già noto ai lettori di numerosi romanzi.



La serie è coprodotta da Rai Fiction, Rai Com, Combo International e Bartlebyfilm, ed è diretta da Gianluca Maria Tavarelli.

L’adattamento televisivo è liberamente tratto dai romanzi di Gianrico Carofiglio Ragionevoli dubbi e Le perfezioni provvisorie, pubblicati da Sellerio Editore, e da La regola dell’equilibrio, edito da Giulio Einaudi Editore. Lo stesso Carofiglio firma anche la sceneggiatura della fiction.

Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sulla serie televisiva Guerrieri - La regola dell’equilibrio, dalla trama al cast.