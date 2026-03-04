Non è un paese per single, trama, cast e uscita del film dal romanzo di Felicia KingsleyMusica
Introduzione
La primavera porta con sé una nuova storia d’amore destinata al grande pubblico internazionale. Prime Video ha ufficializzato l’arrivo in catalogo di Non è un paese per single, commedia romantica interpretata da Matilde Gioli e Cristiano Caccamo. Il film, che sarà disponibile in esclusiva in tutto il mondo a partire dall’8 maggio, trae ispirazione dall’omonimo romanzo firmato da Felicia Kingsley e si sviluppa tra le atmosfere suggestive della campagna toscana.
L’annuncio della data di uscita è stato accompagnato dalla diffusione delle prime immagini ufficiali e del poster promozionale, che ritrae i due protagonisti immersi nello scenario luminoso e armonioso del paesaggio rurale toscano, elemento centrale anche nella narrazione cinematografica.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film Non è un paese per single, dalla trama al cast.
Quello che devi sapere
Un adattamento dal bestseller di Felicia Kingsley
Il progetto rappresenta la trasposizione per il piccolo schermo del romanzo Non è un paese per single, pubblicato da Newton Compton Editori e divenuto un caso editoriale. La regia è affidata a Laura Chiossone, mentre la sceneggiatura porta la firma di Alessandra Martellini, Giulia Magda Martinez e Matteo Visconti.
La produzione vede la collaborazione tra Amazon MGM Studios e Italian International Film – Lucisano Media Group, con la produzione curata da Fulvio Lucisano, Federica Lucisano e Paola Lucisano. Si tratta dunque di un’operazione che unisce una delle principali piattaforme globali di intrattenimento a una realtà consolidata del panorama cinematografico italiano.
Una storia d’amore tra le colline del Chianti
La vicenda del film Non è un paese per single prende forma nell’immaginaria località di Belvedere in Chianti, piccolo centro toscano dove la dimensione sentimentale sembra costituire la regola condivisa: tutti sono impegnati in una relazione o alla ricerca dell’anima gemella. In questo contesto si muove Elisa, interpretata da Matilde Gioli, madre single e proprietaria della tenuta Le Giuggiole, che conduce la propria esistenza in equilibrio tra responsabilità familiari e gestione dell’attività.
L’assetto apparentemente stabile della sua quotidianità viene messo in discussione dal ritorno in paese di Michele, volto di Cristiano Caccamo, amico d’infanzia con cui i contatti si erano interrotti da tempo. Il riemergere di questa presenza dal passato riattiva emozioni che Elisa riteneva definitivamente sopite, aprendo la strada a un intreccio che gioca sul confronto tra ricordi, scelte di vita e sentimenti irrisolti.
Un cast corale e una produzione di respiro internazionale
Accanto ai due protagonisti, il film Non è un paese per single si avvale di un ensemble articolato che comprende Amanda Campana, Sebastiano Pigazzi, Cecilia Dazzi e Margherita Rebeggiani. Completano il cast Marco Cocci, oltre alla partecipazione di Bebo Storti.
La coralità degli interpreti contribuisce a delineare un microcosmo narrativo che riflette, attraverso la leggerezza della commedia romantica, le dinamiche affettive di una comunità dove la pressione sociale verso la coppia si intreccia con i desideri individuali.
Il fenomeno editoriale di Felicia Kingsley
Alla base del film Non è un paese per single vi è il successo editoriale di Felicia Kingsley, considerata per tre anni consecutivi l’autrice più letta in Italia. Con oltre 4 milioni di copie vendute, 23 libri pubblicati e traduzioni in 20 Paesi, Felicia Kingsley rappresenta un autentico caso nel panorama letterario contemporaneo.
Nel 2024 Felicia Kingsley è stata insignita del titolo di Autrice dell’Anno ai TikTok Book Awards, mentre nel 2025 ha ricevuto il Premio Hemingway Lignano per il Futuro. Un percorso costellato di riconoscimenti che conferma la capacità di Felicia Kingsley di intercettare un vasto pubblico grazie a una scrittura brillante e ironica, spesso definita come una rivisitazione in chiave moderna della fiaba sentimentale.
L’esordio di Felicia Kingsley nel 2017 con Matrimonio di convenienza ha segnato l’inizio di una carriera costellata di bestseller, tra cui Due cuori in affitto e Una ragazza d’altri tempi, opere che ne hanno consolidato il ruolo di riferimento nel romance italiano contemporaneo. Alla produzione già ampia si aggiunge Mezzanotte a Parigi, nuovo romanzo in uscita il 10 marzo, che amplia ulteriormente il catalogo di una scrittrice capace di costruire, libro dopo libro, un rapporto diretto e fidelizzato con milioni di lettrici e lettori.
Con l’arrivo di Non è un paese per single sullo schermo, l’universo narrativo di Felicia Kingsley compie dunque un ulteriore passo, traslando nel linguaggio cinematografico una storia che ha già conquistato il mercato editoriale, pronta ora a confrontarsi con il pubblico globale della piattaforma.