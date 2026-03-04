Alla base del film Non è un paese per single vi è il successo editoriale di Felicia Kingsley, considerata per tre anni consecutivi l’autrice più letta in Italia. Con oltre 4 milioni di copie vendute, 23 libri pubblicati e traduzioni in 20 Paesi, Felicia Kingsley rappresenta un autentico caso nel panorama letterario contemporaneo.

Nel 2024 Felicia Kingsley è stata insignita del titolo di Autrice dell’Anno ai TikTok Book Awards, mentre nel 2025 ha ricevuto il Premio Hemingway Lignano per il Futuro. Un percorso costellato di riconoscimenti che conferma la capacità di Felicia Kingsley di intercettare un vasto pubblico grazie a una scrittura brillante e ironica, spesso definita come una rivisitazione in chiave moderna della fiaba sentimentale.

L’esordio di Felicia Kingsley nel 2017 con Matrimonio di convenienza ha segnato l’inizio di una carriera costellata di bestseller, tra cui Due cuori in affitto e Una ragazza d’altri tempi, opere che ne hanno consolidato il ruolo di riferimento nel romance italiano contemporaneo. Alla produzione già ampia si aggiunge Mezzanotte a Parigi, nuovo romanzo in uscita il 10 marzo, che amplia ulteriormente il catalogo di una scrittrice capace di costruire, libro dopo libro, un rapporto diretto e fidelizzato con milioni di lettrici e lettori.

Con l’arrivo di Non è un paese per single sullo schermo, l’universo narrativo di Felicia Kingsley compie dunque un ulteriore passo, traslando nel linguaggio cinematografico una storia che ha già conquistato il mercato editoriale, pronta ora a confrontarsi con il pubblico globale della piattaforma.