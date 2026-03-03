The Bride! - La Sposa!, trama e cast del film di Maggie Gyllenhaal che esce il 5 marzoCinema
Introduzione
Il 2026 segna l’arrivo nelle sale di The Bride! - La Sposa!, un film statunitense che fonde horror, dramma e romanticismo gotico, scritto, diretto e co-prodotto da Maggie Gyllenhaal. Protagonisti della pellicola sono Jessie Buckley e Christian Bale, affiancati da un cast internazionale composto da Peter Sarsgaard, Annette Bening, Jake Gyllenhaal e Penélope Cruz, insieme a Julianne Hough, John Magaro, Jeannie Berlin, Louis Cancelmi e Matthew Maher.
L’opera prende ispirazione dal film del 1935 La moglie di Frankenstein, a sua volta tratto dal romanzo di Mary Shelley pubblicato nel 1818, reinterpretando un classico intramontabile con un taglio moderno e audace. Il film ha avuto la sua première mondiale il 26 febbraio 2026 all’Empire Leicester Square di Londra, e negli Stati Uniti Warner Bros. Pictures ne ha fissato l’uscita per il 5 marzo, con proiezioni in IMAX. Anche in Italia l'uscita al cinema è fissata per il 5 marzo. L'attesa si taglia con il coltello: i fan di Maggie Gyllenhaal non vedono l'ora di godersi la sua rivisitazione del classico gotico.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su The Bride! - La Sposa!, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale del film del video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
Una storia d’amore e caos negli anni ’30
La vicenda del film La Sposa! è ambientata nella Chicago degli anni ’30, dove il solitario mostro di Frankenstein, interpretato da Christian Bale, cerca l’aiuto del dottor Euphronius (Annette Bening) per creare una compagna.
I due riportano in vita una giovane donna assassinata, Ida, che diventa la Sposa, interpretata da Jessie Buckley. Ma la storia non si limita a un semplice esperimento scientifico: omicidi, possessioni e un movimento culturale radicale sconvolgono la città, mentre i due protagonisti intraprendono un’intensa storia d’amore clandestina e travolgente. Il film esplora così il confine tra desiderio, creazione e ribellione sociale, restituendo una tensione narrativa che mescola romanticismo, horror e dramma.
Un cast di eccezione
Il film La Sposa! si avvale di interpreti di grande spessore. Jessie Buckley interpreta tre ruoli: Ida, la Sposa e Mary Shelley, incarnando la giovane donna assassinata, la creatura riportata in vita e l’autrice del romanzo, in un omaggio alla pellicola di James Whale.
Christian Bale veste i panni di Frank, il mostro di Frankenstein, mentre Peter Sarsgaard interpreta il detective Jake Wiles e Annette Bening il dottor Euphronius.
Penélope Cruz è Myrna Mallow, e completano il cast Julianne Hough, John Magaro, Jeannie Berlin (Greta), Linda Emond, Louis Cancelmi (ufficiale Goodman), Matthew Maher, Zlatko Burić e Karin Dreijer. Tra le curiosità, il figlio minore di Christian Bale, Joseph (noto anche come Rex), ha una piccola apparizione nel film.
Sviluppo e produzione del film
La notizia del remake del classico del 1935 La moglie di Frankenstein era stata anticipata nell’agosto 2023 da Production Weekly, che segnalava Maggie Gyllenhaal alla regia e Penélope Cruz, Christian Bale e Peter Sarsgaard nel cast, sotto la produzione originale di Netflix.
A gennaio 2024 Warner Bros. Pictures ha preso in mano la produzione del film La Sposa!, con Jessie Buckley sostituire Cruz come protagonista. Nei mesi successivi si sono aggiunti Julianne Hough, John Magaro, Jeannie Berlin e Jake Gyllenhaal, fratello della regista. Il Wall Street Journal ha riportato come Michael De Luca e Pamela Abdy, dirigenti di Warner Bros., abbiano finanziato il progetto dopo il ritiro di Netflix, dovuto a divergenze sulla location delle riprese tra New York e New Jersey. Il budget finale, tra produzione e marketing, è stimato oltre 100 milioni di dollari, con una spesa di 80 milioni per le riprese effettive.
Riprese e colonna sonora
Le riprese principali del film La Sposa! sono iniziate il 4 marzo 2024 a New York, con il direttore della fotografia Lawrence Sher, alla sua prima collaborazione con Gyllenhaal, che ha utilizzato esclusivamente telecamere digitali certificate IMAX.
Il film include numeri musicali di grande impatto, mentre il montaggio è stato curato da Dylan Tichenor. La colonna sonora è stata composta da Hildur Guðnadóttir, che ha sostituito Jonny Greenwood, e la musicista svedese Fever Ray ha contribuito con due brani originali oltre a un’apparizione nel film. Queste scelte artistiche conferiscono alla pellicola un’identità sonora e visiva potente, che unisce elementi classici e moderni.
I ruoli e il titolo
Jessie Buckley interpreta tre ruoli distinti, una scelta narrativa che rende omaggio alla pellicola originale La moglie di Frankenstein, in cui Elsa Lanchester incarnava sia la Sposa sia Mary Shelley.
Il punto esclamativo nel titolo La Sposa! non è casuale: Gyllenhaal ha spiegato che rappresenta l’energia repressa e liberata di ogni donna messa a tacere e costretta a contenere emozioni e desideri. Questo elemento simbolico sottolinea il carattere esplosivo e ribelle della Sposa, rendendo il film un’opera che intreccia horror, dramma e riflessione sociale.
Uscita e anteprime
La Sposa! ha debuttato il 26 febbraio 2026 a Londra e uscirà negli Stati Uniti e anche in Italia il 5 marzo 2026, con proiezioni in IMAX. In precedenza erano state fissate date di uscita per il 26 settembre e il 3 ottobre 2025, poi posticipate a seguito della ristrutturazione del progetto e della distribuzione.
La pellicola, classificata come horror, dramma e romantico, è prodotta da Warner Bros., scritta e diretta da Maggie Gyllenhaal, con fotografia di Lawrence Sher, montaggio di Dylan Tichenor e musiche di Hildur Guðnadóttir.