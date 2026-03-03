The Bride! - La Sposa!, trama e cast del film di Maggie Gyllenhaal

Introduzione

Il 2026 segna l’arrivo nelle sale di The Bride! - La Sposa!, un film statunitense che fonde horror, dramma e romanticismo gotico, scritto, diretto e co-prodotto da Maggie Gyllenhaal. Protagonisti della pellicola sono Jessie Buckley e Christian Bale, affiancati da un cast internazionale composto da Peter Sarsgaard, Annette Bening, Jake Gyllenhaal e Penélope Cruz, insieme a Julianne Hough, John Magaro, Jeannie Berlin, Louis Cancelmi e Matthew Maher.

L’opera prende ispirazione dal film del 1935 La moglie di Frankenstein, a sua volta tratto dal romanzo di Mary Shelley pubblicato nel 1818, reinterpretando un classico intramontabile con un taglio moderno e audace. Il film ha avuto la sua première mondiale il 26 febbraio 2026 all’Empire Leicester Square di Londra, e negli Stati Uniti Warner Bros. Pictures ne ha fissato l’uscita per il 5 marzo, con proiezioni in IMAX. Anche in Italia l'uscita al cinema è fissata per il 5 marzo. L'attesa si taglia con il coltello: i fan di Maggie Gyllenhaal non vedono l'ora di godersi la sua rivisitazione del classico gotico.

Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su The Bride! - La Sposa!, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale del film del video che trovate in alto, in testa a questo articolo.