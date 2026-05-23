Comincia con una statua di elefante issata dentro un hangar, una scavatrice che sposta terra, operai che gonfiano un pallone gigante a forma di globo oculare. Elementi scenografici del Marra Stadi 2025, il primo tour negli stadi di un rapper italiano. Poi arriva lui, Marracash, seduto su una poltrona con i braccioli a forma di leone, completo di pelle color tabacco, che guarda in macchina mentre una carrellata lenta si avvicina. Voce fuori campo: «C'è tanto della mia storia nelle mie canzoni. Quello che dico e quello che sono coincidono. Vengo dalla periferia di tutto. Vengo da un niente che penso possa essere ispirazione per tutti». Non è un inizio. È una dichiarazione di poetica. È il manifesto di un artista che ha trasformato la propria vita in opera d'arte.

King Marracash, il docufilm diretto da Pippo Mezzapesa, prodotto da Groenlandia con Disney+ e Adler Entertainment, prodotto da Matteo Rovere e Leonardo Godano, è al cinema il 25, 26 e 27 maggio 2026 per un evento speciale. Sceneggiatura firmata da Antonella W. Gaeta, Chiara Battistini, Shadi Cioffi e dallo stesso Mezzapesa. Fotografia di Giuseppe Maio, montaggio di Francesca Addonizio. E musiche, ovviamente, di Marracash e Santi Pulvirenti: da Badabum Cha Cha a Crudelia, da Crazy Love a Bravi a cadere - I polmoni, passando per King del Rap, Estate in città, G.O.A.T. - Il Cuore e molte altre, un'antologia che vale da sola il prezzo del biglietto.