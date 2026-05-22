.Pepi, Luci, Bom e le altre ragazze del mucchio non ci sono più. Quel primo, scatenato, irriverente ciclone del 1980 — girato a pezzi, con un budget risicato e uno sfacciato disprezzo per qualsiasi forma di compostezza borghese — appartiene a un altro sistema nervoso, a un altro Almodóvar. Il carnevale si è trasfigurato in quaresima, sì. Ma non è una quaresima lugubre: è asciutta, nervosa, elegantemente autocosciente. Sicché ritrovarsi davanti a Amarga Navidad, presentato in concorso al Festival di Cannes 2026 e uscito nelle sale italiane il 21 marzo, è come bere un mezcal al posto della sangria che ci si aspettava — ti spiazza, ti brucia la gola, ti lascia qualcosa che non sai nominare. E poi ne vuoi ancora.

Almodóvar ha dichiarato — con quella franchezza che nei grandi autori suona sempre un po' come una sfida — che questo è «il film in cui sono stato più crudele con me stesso». Parole da tenere a mente, perché Amarga Navidad è precisamente questo: un regolamento di conti. Con la propria ispirazione, con i propri silenzi, con il diritto — mai conquistato, sempre usurpato — di trasformare la vita degli altri in materia narrativa.