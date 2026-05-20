Amarga Navidad, trama e cast dell'ultimo film di Pedro Almodóvar

Introduzione

Amarga Navidad è un film del 2026 scritto e diretto da Pedro Almodóvar, presentato in anteprima al Festival di Cannes 2026, dove il regista è tornato a confrontarsi con il pubblico internazionale portando un’opera incentrata sulla crisi creativa, sull’elaborazione del lutto e sulla sottile sovrapposizione tra vita privata e costruzione narrativa. Amarga Navidad è in concorso per la Palma d’Oro al Festival di Cannes 2026.

L’uscita nelle sale italiane è fissata per giovedì 21 maggio 2026, distribuito da Warner Bros Italia.

In occasione della sua presenza a Cannes, Almodóvar ha attirato grande attenzione non solo per il film, ma anche per le sue dichiarazioni in conferenza stampa, durante le quali ha espresso critiche dirette all’amministrazione Trump, affermando tra l’altro che “gli Stati Uniti non sono una democrazia al momento” e invitando l’Europa a non “essere sottomessa a Trump”. Le sue parole, pronunciate nel contesto di un dibattito sulla libertà artistica e sui rischi di censura, hanno ricevuto un lungo applauso dalla stampa presente e hanno contribuito a spostare l’attenzione mediatica anche sul contesto politico contemporaneo evocato dal regista.

Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere del film Amarga Navidad, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.