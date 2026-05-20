Amarga Navidad, trama e cast dell'ultimo film di Pedro Almodóvar al cinema da 21 maggioCinema
Introduzione
Amarga Navidad è un film del 2026 scritto e diretto da Pedro Almodóvar, presentato in anteprima al Festival di Cannes 2026, dove il regista è tornato a confrontarsi con il pubblico internazionale portando un’opera incentrata sulla crisi creativa, sull’elaborazione del lutto e sulla sottile sovrapposizione tra vita privata e costruzione narrativa. Amarga Navidad è in concorso per la Palma d’Oro al Festival di Cannes 2026.
L’uscita nelle sale italiane è fissata per giovedì 21 maggio 2026, distribuito da Warner Bros Italia.
In occasione della sua presenza a Cannes, Almodóvar ha attirato grande attenzione non solo per il film, ma anche per le sue dichiarazioni in conferenza stampa, durante le quali ha espresso critiche dirette all’amministrazione Trump, affermando tra l’altro che “gli Stati Uniti non sono una democrazia al momento” e invitando l’Europa a non “essere sottomessa a Trump”. Le sue parole, pronunciate nel contesto di un dibattito sulla libertà artistica e sui rischi di censura, hanno ricevuto un lungo applauso dalla stampa presente e hanno contribuito a spostare l’attenzione mediatica anche sul contesto politico contemporaneo evocato dal regista.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere del film Amarga Navidad, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
Trama: tra elaborazione del lutto e confini sfumati tra realtà e finzi
La vicenda raccontata nel film Amarga Navidad ruota attorno a Elsa, regista di spot pubblicitari che si trova a confrontarsi con un lutto familiare e con la necessità di riorganizzare la propria esistenza. In cerca di una pausa dalla quotidianità, si allontana da Madrid per raggiungere Lanzarote insieme a un’amica, mentre la sua vita affettiva e professionale resta sospesa.
Parallelamente, il racconto si apre a un secondo livello narrativo che coinvolge Raúl, regista in crisi creativa impegnato nella scrittura di una sceneggiatura che finisce per riflettere e deformare le esperienze reali, rendendo sempre più labile il confine tra ciò che accade e ciò che viene immaginato. Il film costruisce così una struttura a specchi, in cui le esistenze dei personaggi si influenzano reciprocamente senza mai sovrapporsi in modo definitivo, mantenendo un equilibrio instabile tra introspezione e narrazione.
Cast e personaggi principali
Il film Amarga Navidad riunisce un cast corale guidato da Bárbara Lennie nel ruolo di Elsa e Leonardo Sbaraglia nei panni di Raúl Rossetti. Accanto a loro figurano Aitana Sánchez-Gijón nel ruolo di Mónica, Vicky Luengo nei panni di Patricia e Patrick Criado nel ruolo di Bonifacio, insieme a Milena Smit e Quim Gutiérrez in ruoli chiave nella rete di relazioni che compone il tessuto narrativo.
Il cast si arricchisce inoltre di numerosi interpreti secondari che contribuiscono alla dimensione corale del racconto.
Regia e impostazione autoriale
Pedro Almodóvar costruisce Amarga Navidad come un’opera fortemente metacinematografica, in cui la crisi creativa diventa il motore principale della narrazione.
Il film si inserisce nel solco delle opere che riflettono sul processo stesso della scrittura e sulla tendenza del cinema a nutrirsi della vita reale, trasformandola in materiale narrativo. In questa prospettiva, il regista dichiara di aver realizzato un lavoro particolarmente severo nei confronti di sé stesso, sottolineando la componente autoriflessiva e personale del progetto.
Produzione e realizzazione
Le riprese del film Amarga Navidad si sono svolte tra il 9 giugno e il 12 agosto 2025, con una lavorazione distribuita tra Lanzarote e Madrid, due ambientazioni che contribuiscono a definire la doppia natura del film, sospesa tra isolamento e dimensione urbana.
La produzione ha seguito un percorso compatto ma articolato, concentrandosi su una messa in scena che alterna spazi aperti e interni intimi, coerentemente con la struttura narrativa frammentata dell’opera.
Distribuzione e accoglienza
Distribuito da Warner Bros, il film Amarga Navidad è arrivato nelle sale spagnole il 20 marzo 2026 e in quelle italiane è atteso dal 21 maggio 2026. Sul piano commerciale, ha registrato circa 2 milioni di euro di incasso in Spagna, con una ricezione critica complessivamente prudente: sono stati apprezzati soprattutto la coerenza visiva e la lucidità dello sguardo registico, mentre è stata segnalata una certa distanza emotiva nella costruzione complessiva.
Amarga Navidad è un dramma della durata di 111 minuti che conferma la continuità del percorso autoriale di Pedro Almodóvar, tra introspezione personale e riflessione sul cinema stesso.