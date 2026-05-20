Harry Styles ad Amsterdam, tutto quello che c'è da sapere sui concerti

Al momento Harry Styles non ha rilasciato anticipazioni sulla scaletta dei prossimi concerti, attesi i suoi brani più amati e quelli tratti dall’ultimo album Kiss All The Time. Disco, Occasionally. Stando a quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 16 maggio ad Amsterdam:

Are You Listening Yet?

Golden

Adore You

Watermelon Sugar

Music for a Sushi Restaurant

Taste Back

Coming Up Roses

Fine Line

American Girls

Keep Driving

Ready, Steady, Go!

Dance No More

Treat People With Kindness

Pop

Season 2 Weight Loss

Carla’s Song

Aperture

Matilda

Sign of the Times

As It Was