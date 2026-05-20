Harry Styles ad Amsterdam, tutto quello che c'è da sapere sui concerti

Introduzione
Sabato 16 maggio il cantautore britannico ha ufficialmente dato il via alla serie di appuntamenti in programma alla Johan Cruijff Arena. Nei prossimi mesi Harry Styles porterà la sua musica in giro per il mondo. Previsti concerti in numerose città: Londra, San Paolo, Città del Messico, New York, Melbourne e Sydney
Quello che devi sapere
Harry Styles in concerto ad Amsterdam
Sabato 16 maggio il cantautore britannico ha ufficialmente dato il via alla serie di appuntamenti in scena ad Amsterdam.
Dove si svolgono
Si è alzato il sipario sulla residency di Harry Styles. I concerti del cantautore britannico avranno tutti luogo alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam.
Le date dei concerti
Dopo i primi appuntamenti live, mercoledì 20 maggio la voce di As It Was tornerà sul palco della Johan Cruijff Arena di Amsterdam.
Ecco tutte le prossime date:
- 20 maggio
- 22 maggio
- 23 maggio
- 26 maggio
- 29 maggio
- 30 maggio
- 4 giugno
- 5 giugno
Chi apre i concerti
Robyn è l’opening act dei concerti di Amsterdam. L’artista svedese è tra le figure di riferimento per la scena pop internazionale. Tra i suoi lavori più acclamati troviamo l’album Body Talk Pt. 1 trainato dalla hit Dancing On My Own.
Londra, i prossimi appuntamenti europei
Dopo la residency di Amsterdam, Harry Styles raggiungerà il Regno Unito per ben tredici appuntamenti allo stadio di Wembley di Londra. Gli show avranno luogo tra il 12 giugno e il 4 luglio. Questo il calendario:
- 12 giugno
- 13 giugno
- 16 giugno
- 17 giugno
- 19 giugno
- 20 giugno
- 23 giugno
- 26 giugno
- 27 giugno
- 29 giugno
- 1° luglio
- 3 luglio
- 4 luglio
Chi apre i concerti di Londra
Gli appuntamenti di Londra potranno contare sull’apertura di una delle artiste di maggior successo nella storia della musica: Shania Twain. La cantautrice canadese vanta numerosi successi, tra i quali i singoli That Don't Impress Me Much e I'm Gonna Getcha Good!
Tutti gli altri concerti
Dopo i tredici appuntamenti live in programma a Londra tra il 12 giugno e il 4 luglio, Harry Styles porterà la sua musica in giro per il mondo esibendosi in altre cinque città: San Paolo, Città del Messico, New York, Melbourne e Sydney. Ecco il calendario completo:
- Londra, 12 concerti (tra il 12 giugno e il 4 luglio)
- San Paolo, 4 concerti (tra il 17 luglio e il 24 luglio)
- Città del Messico, 6 concerti (tra il 31 luglio e il 10 agosto)
- New York, 30 concerti (tra il 26 agosto e il 31 ottobre)
- Melbourne, 3 concerti (tra il 27 novembre e il 2 dicembre)
- Sydney, 2 concerti (il 12 e il 13 dicembre)
La possibile scaletta dei concerti
Al momento Harry Styles non ha rilasciato anticipazioni sulla scaletta dei prossimi concerti, attesi i suoi brani più amati e quelli tratti dall’ultimo album Kiss All The Time. Disco, Occasionally. Stando a quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 16 maggio ad Amsterdam:
- Are You Listening Yet?
- Golden
- Adore You
- Watermelon Sugar
- Music for a Sushi Restaurant
- Taste Back
- Coming Up Roses
- Fine Line
- American Girls
- Keep Driving
- Ready, Steady, Go!
- Dance No More
- Treat People With Kindness
- Pop
- Season 2 Weight Loss
- Carla’s Song
- Aperture
- Matilda
- Sign of the Times
- As It Was
Il nuovo album "Kiss All The Time. Disco, Occasionally"
Il 6 marzo Harry Styles (FOTO) ha pubblicato il suo nuovo lavoro Kiss All The Time. Disco, Occasionally arrivato al primo della classifica settimanale degli album più venduti nel Regno Unito. All’interno anche i singoli Aperture, American Girls e Dance No More.
Il successo
Dall’affermazione con la boy band One Direction alla carriera solista, nel corso degli anni Harry Styles ha collezionato numerosi successi. Tra i riconoscimenti ottenuti ricordiamo tre statuette ai Grammy Awards: Best Pop Solo Performance per Watermelon Sugar, Best Pop Vocal Album e Album of the Year per Harry’s House.