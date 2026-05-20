Rick and Morty, cosa sapere sulla stagione 9 in uscita il 25 maggio

Uno degli elementi più discussi in vista dell'uscita riguarda la presentazione ufficiale della stagione, che affronta con ironia tagliente uno dei temi più caldi nel settore dell'intrattenimento. Il messaggio promozionale recita: "Rick and Morty è tornato! La stagione 9 è piena di successi certificati. Niente roba generata dall'AI. Solo puro caos organico di qualità, fatto da veri esseri umani con veri tratti umani come peli sulla schiena e cisti". Una battuta che suona come una presa di posizione nel dibattito sull'intelligenza artificiale nell'animazione. Quello che la presentazione ufficiale promette, con tono volutamente sarcastico, è qualcosa che sembra quasi una dichiarazione di guerra ironica alle paure legate all'AI creativa. Il presidente di Adult Swim Michael Ouweleen ha aggiunto: "È quasi spaventoso quello che il team di questo show sta facendo stagione dopo stagione, riversando una quantità assurda di talento e genialità in questi episodi. Fin dal primo fotogramma, vedrete una fantastica follia con alcune delle migliori scritture dei personaggi mai realizzate".