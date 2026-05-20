Rick and Morty, cosa sapere sulla stagione 9 in uscita il 25 maggio

Introduzione
Torna uno degli show animati più seguiti degli ultimi anni: la stagione 9 di Rick and Morty debutta il 25 maggio 2026 in contemporanea su Adult Swim negli Stati Uniti e su HBO Max, disponibile anche in Italia. Dieci nuovi episodi, una promessa di caos organico scritto da esseri umani in carne e ossa - con tanto di ironia sull'AI - e un franchise che non mostra alcun segno di rallentamento, anzi: la serie è già stata rinnovata fino alla stagione 12
Quello che devi sapere
Dove e quando vedere Rick and Morty 9
La stagione 9 di Rick and Morty conta dieci episodi da trenta minuti ciascuno ed è disponibile su HBO Max a partire dal 25 maggio 2026. Il debutto avviene quasi in simultanea con gli Stati Uniti, dove la serie va in onda su Adult Swim il 24 maggio alle 23:00 ora della costa est. Per il pubblico italiano si tratta di una novità importante: fino a pochi anni fa, le stagioni di Rick and Morty arrivavano in Italia con mesi di ritardo rispetto alla messa in onda americana. I nuovi episodi saranno disponibili settimanalmente: chi preferisce aspettare e guardarla tutto d'un fiato dovrà pazientare fino a fine luglio, quando la stagione si concluderà. Nel frattempo, tutti gli episodi delle stagioni precedenti sono disponibili in streaming su Netflix e su HBO Max. Un'ottima occasione per (ri)vedere le puntate più iconiche prima del debutto della nona stagione.
Il cast e la squadra creativa
Il cast vocale rimane quello consolidato: Ian Cardoni nei panni di Rick Sanchez, Harry Belden in quelli di Morty Smith. Sarah Chalke (Beth Smith), Chris Parnell (Jerry Smith) e Spencer Grammer (Summer Smith) completano il cast principale. La produzione resta affidata a Dan Harmon insieme allo showrunner Scott Marder. Una continuità che i fan possono leggere come una garanzia: è la stessa coppia che ha guidato le ultime stagioni, tenendo in piedi la qualità creativa dello show anche dopo l'uscita di Roiland. Dalla quinta stagione del 2021, il ritmo di produzione è aumentato sensibilmente, e nel 2026 si arriva alla nona stagione. Un risultato non scontato per una serie animata che vive di scrittura complessa, animazione curata e umorismo difficile da replicare.
Caos organico e niente intelligenza artificiale
Uno degli elementi più discussi in vista dell'uscita riguarda la presentazione ufficiale della stagione, che affronta con ironia tagliente uno dei temi più caldi nel settore dell'intrattenimento. Il messaggio promozionale recita: "Rick and Morty è tornato! La stagione 9 è piena di successi certificati. Niente roba generata dall'AI. Solo puro caos organico di qualità, fatto da veri esseri umani con veri tratti umani come peli sulla schiena e cisti". Una battuta che suona come una presa di posizione nel dibattito sull'intelligenza artificiale nell'animazione. Quello che la presentazione ufficiale promette, con tono volutamente sarcastico, è qualcosa che sembra quasi una dichiarazione di guerra ironica alle paure legate all'AI creativa. Il presidente di Adult Swim Michael Ouweleen ha aggiunto: "È quasi spaventoso quello che il team di questo show sta facendo stagione dopo stagione, riversando una quantità assurda di talento e genialità in questi episodi. Fin dal primo fotogramma, vedrete una fantastica follia con alcune delle migliori scritture dei personaggi mai realizzate".
Il rinnovo fino alla stagione 12
Rick and Morty non è solo una serie: è diventato un franchise in espansione. Adult Swim ha ufficialmente rinnovato lo show fino alla stagione 12, collocandolo tra le produzioni originali più durature del network. Insieme alla stagione 9, è stato annunciato anche il primo spin-off ufficiale nella storia della serie, intitolato President Curtis: il progetto segue il Presidente degli Stati Uniti Andre Curtis - già personaggio ricorrente della serie principale - e il suo staff non meno eccentrico. Il debutto è previsto nel corso del 2026.