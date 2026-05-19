Backrooms, trama e cast dell'horror tratto dalla leggenda del web in sala dal 27 maggioCinema
Introduzione
Tra gli appassionati di horror c'è grande attesa per Backrooms, il film tratto dalla celebre leggenda del web che arriva al cinema, in Italia, il 27 maggio 2026.
Dopo avere conquistato milioni di visualizzazioni online e alimentato per anni discussioni e teorie tra gli appassionati del genere da brivido, la pellicola si prepara ad approdare al cinema. Diretto da Kane Parsons, il film porterà sul grande schermo una delle creepypasta più celebri e inquietanti nate in rete, trasformando il fenomeno digitale in una produzione cinematografica distribuita in Italia dal 27 maggio da I Wonder Pictures.
Il progetto nasce dall’omonima webserie pubblicata su YouTube dallo stesso Kane Parsons, autore che negli ultimi anni ha contribuito a rendere le Backrooms un vero caso virale. Il film vede nel cast Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass, Finn Bennett, Lukita Maxwell e Avan Jogia.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisgna sapere su Backrooms, dalla trama al cast. Nel frattempo, trovate il trailer ufficiale della pellicola nel video in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
Il mito delle Backrooms diventa un film
Alla base della pellicola Backrooms c’è il celebre immaginario delle Backrooms, appunto. Queste vengono descritte come una dimensione liminale composta da stanze vuote, corridoi infiniti e ambienti illuminati da luci al neon tremolanti. Un luogo sospeso e alienante, diventato negli anni uno dei simboli più riconoscibili dell’horror contemporaneo nato online.
La storia segue una terapista coinvolta nella ricerca di una persona scomparsa dopo la comparsa di una misteriosa porta all’interno del seminterrato di uno showroom di mobili. Il film sviluppa così un’atmosfera inquietante e surreale, giocando soprattutto sul senso di smarrimento e sulla tensione psicologica che caratterizzano il mito delle Backrooms.
Dalla viralità su YouTube al cinema
Il progetto del film Backrooms affonda le proprie radici nel lavoro iniziato da Kane Parsons il 7 gennaio 2022, quando il regista pubblicò sul canale YouTube Kane Pixels una serie di video intitolata Backrooms. I contenuti, ispirati alla famosa leggenda metropolitana digitale circolata online dal 2019, ottennero rapidamente enorme popolarità grazie alla combinazione tra estetica disturbante e racconto horror.
Il fenomeno delle Backrooms si diffuse attraverso meme, racconti e contenuti condivisi sui social, dando vita a una vasta community online dedicata a espandere e documentare questo universo immaginario fatto di spazi infiniti e atmosfere claustrofobiche.
Nel febbraio 2023 venne annunciato ufficialmente l’adattamento cinematografico di Backrooms, prodotto da A24, Chernin Entertainment, Atomic Monster e 21 Laps Entertainment. Dopo il rinvio della pre-produzione legato allo sciopero SAG-AFTRA del 2023, Parsons è stato confermato alla regia e coinvolto anche nella scrittura insieme a Roberto Patino e Will Soodik.
Le riprese e la produzione
Le riprese principali di Backrooms si sono svolte a Vancouver, in Canada, tra il 7 luglio e il 14 agosto 2025. Durante la lavorazione il film veniva identificato con il titolo provvisorio Effigy.
Backrooms è un horror fantascientifico in lingua inglese prodotto tra Stati Uniti e Canada. La durata è di 110 minuti. La fotografia è stata curata da Jeremy Cox, mentre il montaggio porta la firma di Greg Ng. Gli effetti speciali sono stati realizzati da Niketa Roman. Le musiche sono composte da Edo Van Breemen insieme allo stesso Kane Parsons. La scenografia è affidata a Danny Vermette e i costumi a Mica Kayde.
Tra i produttori di Backrooms figurano James Wan, Michael Clear, Roberto Patino, Shawn Levy, Dan Cohen, Dan Levine e Chris Ferguson. Oltre alle società già annunciate, tra le produzioni coinvolte compaiono anche North Road Films, Phobos e Oddfellows Pictures.
Il cast del film
Nel cast principale di Backrooms, Chiwetel Ejiofor interpreta Clark, mentre Renate Reinsve veste i panni di Mary Kline. Finn Bennett compare nel ruolo di Bobby e Lukita Maxwell interpreta Kat.
Accanto ai protagonisti figurano inoltre Mark Duplass, Avan Jogia, Chelah Horsdal, Toby Hargrave, Philip Granger e Patrick Baynham.
Trailer, teaser e lancio nelle sale
La promozione del film Backrooms è iniziata il 24 febbraio 2026 con la pubblicazione del teaser ufficiale. Nello stesso giorno è stata annunciata anche la data di uscita italiana fissata al 27 maggio, mentre negli Stati Uniti il film arriverà il 29 maggio distribuito da A24.
Il primo trailer ufficiale è stato diffuso il 31 marzo 2026 da A24 e dallo stesso Kane Parsons. Successivamente, il 24 aprile, I Wonder Pictures ha pubblicato il trailer italiano.
Il 13 maggio 2026 il canale YouTube di A24 ha inoltre ospitato un live set musicale realizzato insieme al produttore statunitense Instupendo, pensato per richiamare le atmosfere disturbanti e stranianti dell’universo di Backrooms.