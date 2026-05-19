Backrooms, trama e cast dell'horror tratto dalla leggenda del web

Le riprese principali di Backrooms si sono svolte a Vancouver, in Canada, tra il 7 luglio e il 14 agosto 2025. Durante la lavorazione il film veniva identificato con il titolo provvisorio Effigy.

Backrooms è un horror fantascientifico in lingua inglese prodotto tra Stati Uniti e Canada. La durata è di 110 minuti. La fotografia è stata curata da Jeremy Cox, mentre il montaggio porta la firma di Greg Ng. Gli effetti speciali sono stati realizzati da Niketa Roman. Le musiche sono composte da Edo Van Breemen insieme allo stesso Kane Parsons. La scenografia è affidata a Danny Vermette e i costumi a Mica Kayde.

Tra i produttori di Backrooms figurano James Wan, Michael Clear, Roberto Patino, Shawn Levy, Dan Cohen, Dan Levine e Chris Ferguson. Oltre alle società già annunciate, tra le produzioni coinvolte compaiono anche North Road Films, Phobos e Oddfellows Pictures.

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