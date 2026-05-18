How to Lose a Popularity Contest, trama e cast del film

Introduzione
Il film è diretto da Stephen S. Campanelli e scritto da Dorian Keyes e Kaitlin Reilly. La produzione è canadese, affidata a Great Pacific Media, e la durata è di circa un'ora e quaranta minuti
Quello che devi sapere
How to Lose a Popularity Contest su Prime Video
How to Lose a Popularity Contest è una commedia romantica ambientata in un liceo americano, disponibile su Amazon Prime Video dal 18 maggio (e visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Il film è diretto da Stephen S. Campanelli e scritto da Dorian Keyes e Kaitlin Reilly. La produzione è canadese, affidata a Great Pacific Media, e la durata è di circa un'ora e quaranta minuti.
Una storia di rivalità e strategie
Al centro della storia c'è Ellie Pearse, studentessa brillante e ossessionata dal controllo, proiettata verso un'università prestigiosa e convinta che i ragazzi popolari domineranno sempre la vita scolastica. Quando il suo fidanzato Rowan annuncia di volersi candidare alla presidenza del consiglio studentesco, Ellie non lo appoggia. Anzi, elabora un piano per dimostrare che ha torto. Decide di iscrivere alla corsa il ragazzo più popolare della scuola, Nate Reed, convinta di poterne poi sabotare la candidatura. Il piano si complica subito: Nate coinvolge Ellie nella gestione della sua campagna, una collaborazione che potrebbe fare bene al suo curriculum ma che la mette faccia a faccia con qualcuno che aveva sempre considerato un avversario.
Un'allenza improbabile
Nate è il ragazzo più in vista della scuola, estroverso e a tratti arrogante, ma non esattamente uno stinco di santo. Ellie è il suo esatto opposto: metodica, seria, sempre vestita in modo impeccabile. Due personalità che non si sono mai avvicinate davvero. Lavorando insieme alla campagna elettorale, i due cominciano a scoprire lati inaspettati l'uno dell'altra. Quello che nasce come un accordo di convenienza si trasforma lentamente in qualcosa di più difficile da ignorare.
Il cast principale
Il ruolo di Ellie è affidato a Sara Waisglass, attrice canadese nota soprattutto per il ruolo di Max in Ginny & Georgia su Netflix. Waisglass porta al personaggio una combinazione di comicità fisica e intensità emotiva che i fan della serie hanno già imparato a conoscere. Nate è invece interpretato da Chase Hudson, noto online come Huddy, star di TikTok con decine di milioni di follower e già protagonista del film musicale Downfalls High. Hudson ha dichiarato di aver preparato il ruolo con cura, sentendo la responsabilità di fare bene non solo per se stesso ma anche per i fan che lo seguono da anni, e che i temi della popolarità e dell'isolamento gli erano personalmente familiari.
Il cast di supporto
Nel cast figurano anche Lillian Doucet-Roche nel ruolo di Quinn, Graham Verchere in quello di Rowan Cross, Ecstasia Sanders come Gloria Everdeen, Kyra Leroux nei panni di Aja Fox e Jana Morrison come Lauren Nicholls. Completano il cast Aiden Howard, Sebastien Roberts, Sean Amsing, Parker McLellan e Arianna Bent, tra gli altri. Un ensemble che popola in modo vivace gli spazi del liceo in cui si svolge tutta la vicenda.
La regia e la produzione
La regia è di Stephen S. Campanelli, filmmaker canadese con una lunga esperienza come operatore di steadicam in produzioni hollywoodiane di primo piano prima di passare alla regia. Il film è prodotto da Jason Fischer e Lindsay MacAdam per Great Pacific Media. La sceneggiatura è opera di Dorian Keyes e Kaitlin Reilly, che hanno costruito una storia volutamente ancorata ai codici classici della commedia romantica adolescenziale, senza grandi ambizioni di rottura con il genere.
Com'è stato accolto dalla critica
Le recensioni sono state tiepide ma non ostili. Su Rotten Tomatoes, il film è stato definito forse la pellicola più formulaica dell'anno, anche se non necessariamente in senso negativo. La chimica tra i due protagonisti è stata indicata da più parti come il punto di forza principale. Secondo alcune recensioni, Hudson e Waisglass funzionano bene insieme, soprattutto nelle scene più cariche emotivamente, dove la loro intesa risulta genuina e credibile.