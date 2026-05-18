How to Lose a Popularity Contest, trama e cast del film

How to Lose a Popularity Contest è una commedia romantica ambientata in un liceo americano, disponibile su Amazon Prime Video dal 18 maggio (e visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Il film è diretto da Stephen S. Campanelli e scritto da Dorian Keyes e Kaitlin Reilly. La produzione è canadese, affidata a Great Pacific Media, e la durata è di circa un'ora e quaranta minuti.