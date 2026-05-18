Le riprese del film El ser querido sono iniziate nel febbraio 2025 e si sono svolte tra Fuerteventura e Madrid. Tra gli elementi distintivi della lavorazione figura una lunga sequenza iniziale, un pianosequenza di 18 minuti che mette in scena il primo incontro tra i protagonisti e che è stata girata già nel primo giorno di riprese.

La produzione coinvolge Caballo Films, Movistar Plus+ e Le Pacte, con Nacho Lavilla ed Eduardo Villanueva nel ruolo di produttori, e Clara Lago e Javier Bardem come produttori esecutivi. Sul piano tecnico, il film si avvale della fotografia di Álex de Pablo, del montaggio di Alberto del Campo e delle musiche composte da Olivier Arson, mentre scenografia, costumi e trucco sono affidati rispettivamente a José Tirado, Saioa Lara e Irene Pedrosa.

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