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Eurovision Song Contest 2026, la scaletta della finale di stasera

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Introduzione

Questa sera, sabato 16 maggio, Victoria Swarovski e Michael Ostrowski condurranno la finale della 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest. Venticinque nazioni sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna. Sal Da Vinci, in gara con il brano Per Sempre Sì, si esibirà in ventiduesima posizione. Søren Torpegaard Lund aprirà con Før Vi Går Hjem per la Danimarca. Chiusura affidata a Cosmó con Tanzschein per l’Austria

Quello che devi sapere

Eurovision Song Contest 2026, la finale

Venticinque nazioni (FOTO) in gara nella finale della competizione canora. Sal Da Vinci si esibirà con il brano Per Sempre Sì in ventiduesima posizione.

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1. Danimarca - Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem

Dopo essersi qualificato nella seconda semifinale, Søren Torpegaard Lund apre la gara. La Danimarca ha all’attivo tre vittorie: 1963, 2000 e 2013.

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2. Germania - Sarah Engels con Fire

Primo Paese dei Big 4 a scendere in campo. Dopo l’ultima posizione nel 2022 e nel 2023, la Germania ha conquistato un posto tra le prime quindici nazioni nelle ultime due edizioni.

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3. Israele – Noam Bettan con Michelle

La nazione ha all’attivo quattro vittorie, tra queste quella di Netta con il tormentone Toy nel 2018.

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4. Belgio – ESSYLA con Dancing on the Ice

La gara continua con il Belgio. Dopo aver mancato la qualificazione nel 2024 e nel 2025, quest’anno la nazione gareggia per il trofeo.

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5. Albania - Alis con Nân

Sul palco l’Albania con Alis. La nazione non ha mai vinto. Miglior piazzamento: il quinto posto di Rona Nishliu all’edizione 2012.

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6. Grecia – Akylas con Ferto

Continuiamo con la Grecia, vincitrice nel 2005 con Helena Paparizou, in gara con la canzone My Number One.

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7. Ucraina - Leléka con Ridnym

Sedicesima qualificazione consecutiva alla finale del contest. Nel 2022 il Paese ha trionfato con il brano Stefania della Kalush Orchestra.

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8. Australia - Delta Goodrem con Eclipse

Tra le nazioni favorite secondo i bookmaker, l’Australia punta tutto su Delta Godreem, artista da milioni di copie vendute.

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9. Serbia – Lavina con Kraj Mene

La Serbia ha trionfato alla sua prima partecipazione: nel 2007 con il brano Molitva di Marija Šerifović.

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10. Malta - Aidan con Bella

Dopo la qualificazione nella seconda semifinale di giovedì 14 maggio, Malta torna sul palco di Vienna. Il Paese è alla ricerca della sua prima vittoria al contest.

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11. Repubblica Ceca - Daniel Žižka con Crossroads

A dodici mesi dalla mancata qualificazione di Adonxs con Kiss Kiss Goodbye, la Repubblica Ceca punta al trionfo con Daniel Žižka.

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12. Bulgaria - Dara con Bangaranga

Dara si è esibita in apertura della seconda semifinale. La Bulgaria non ha mai trionfato all’Eurovision Song Contest.

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13. Croazia – LELEK con Andromeda

Dopo aver mancato la finale nel 2025, la Croazia torna in gara con Lelek. Nel 2024 Baby Lasagna ha conquistato la medaglia d’argento con il brano Rim Tim Tagi Dim.

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14. Regno Unito - Look Mum No Computer con Eins, zwei, drei

Sul palco un Paese dei Big 4. Il Regno Unito vanta cinque vittorie. Diciannovesima posizione all’edizione 2025.

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15. Francia - Monroe con Regarde!

Un posto tra le prime dieci nazioni nella classifica finale del 2024 e del 2025. La Francia conta cinque vittorie.

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16. Moldavia – Satoshi con Viva, Moldova!

È il momento della Moldavia. Miglior piazzamento ottenuto dalla nazione al contest: la terza posizione nel 2017.

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17. Finlandia – Linda Lampenius & Pete Parkkonen con Liekinheitin

Favoriti dai bookmaker, Linda Lampenius & Pete Parkkonen cercano la seconda  vittoria della Finlandia.

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18. Polonia – ALICJA con Pray

Al momento la Polonia non ha mai alzato il trofeo al cielo. Miglior piazzamento ottenuto al contest: il secondo posto nel 1994.

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19. Lituania – Lion Ceccah con Sólo Quiero Más

Sesta qualificazione consecutiva in finale. La Lituania non ha mai conquistato un posto tra le prime cinque nazioni nella classifica finale.

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20. Svezia – Felicia con My System

Dopo aver trionfato al Melodifestivalen 2026, Felicia si esibisce con My System. La Svezia, a pari merito con l’Irlanda, detiene il record di vittorie: sette trionfi.

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21. Cipro - Antigoni con Jalla

Si balla con il ritmo di Antigoni. Miglior piazzamento di Cipro: seconda posizione con Eleni Foureira nel 2018.

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22. Italia - Sal Da Vinci con Per Sempre Sì

Sal Da Vinci scende in campo con Per Sempre Sì, brano vincitore della 76esima edizione del Festival di Sanremo. L’Italia vanta tre vincitori: Gigliola Cinquetti, Toto Cutugno e i Mäneskin.

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23. Norvegia - Jonas Lovv con Ya Ya Ya

Terzultima esibizione della finale dell'edizione 2026 dell'Eurovision Song Contest. Jonas Lovv propone Ya Ya Ya. Tre vittorie per la Norvegia.

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24. Romania - Alexandra Căpitănescu con Choke Me

Dopo l’assenza nel 2024 e nel 2025, quest’anno la Romania è tornata in gara. Miglior piazzamento: terzo posto nel 2005 e nel 2010.

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25. Austria - Cosmó con Tanzschein

Ultima esibizione della serata. Cosmó, rappresentante del paese ospitante il contest, chiude con Tanzschein.

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