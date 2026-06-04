Introduzione

Con il titolo Smart Working, il cinema italiano del 2026 propone una commedia ambientata nel cuore delle trasformazioni sociali e professionali contemporanee, firmata da Svevo Moltrasio. Il film, caratterizzato da un cast dalla vis comica eccezionale (basti pensare che il protagonista è Maccio Capatonda), è prodotto in Italia e distribuito da Vision Distribution. Si inserisce nel filone delle narrazioni che osservano con taglio ironico le nuove modalità di lavoro e le loro ricadute sulla vita privata.

L’opera, della durata di 96 minuti e in uscita nelle sale a partire da oggi, giovedì 4 giugno 2026, costruisce un racconto corale che intreccia dinamiche familiari, ambizioni personali e la progressiva erosione dei confini tra spazio domestico e professionale. Sullo sfondo, una Torino contemporanea diventa laboratorio narrativo di tensioni quotidiane e cambiamenti culturali.

Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film Smart Working, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.