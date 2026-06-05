Liberato in concerto a Napoli allo Stadio Maradona, cosa sapere

Liberato in concerto a Napoli allo Stadio Maradona, cosa sapereMusica
Introduzione
Stasera, venerdì 5 maggio 2026 alle ore 21:15, Liberato conquisterà con un attesissimo concerto lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, nell’unico show che vedrà protagonista il misterioso cantante e producer partenopeo in estate.
Quello che devi sapere
LA PASSIONE PER LA SQUADRA DEL NAPOLI
Liberato sarà in concerto a Napoli nello stesso anno in cui la squadra azzurra celebra i 100 anni dalla nascita. Nel 2023 e nel 2025 il cantante si era già esibito in playback nello Stadio Diego Armando Maradona per festeggiare rispettivamente il terzo e il quarto scudetto. In particolare, nella prima occasione aveva indossato un giubbotto con il numero 95 sulla schiena (un’allusione alla data simbolica del 9 maggio), aveva proposto una versione remix in pianoforte e voce del brano ‘O core nun tene padrone (anche colonna sonora del film Ultras di Francesco Lettieri) e aveva arricchito il finale con i nomi e i cognomi dei calciatori vincitori della squadra dell’allenatore Luciano Spalletti, da Alex Meret a Victor Osimhen. In seguito, aveva rielaborato la hit Tu t’e scurdat’ ‘e me e il ritornello ‘A capolista se ne va. Nella seconda occasione, il party Ag4in, aveva invece sfoggiato il bis de ‘A capolista se ne va.
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LA POSSIBILE SCALETTA
La scaletta del concerto di Liberato allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli non è ancora nota. Tuttavia, sono attesi i successi della sua discografia, come Nove maggio, Intostreet (recentemente rivisitata in duetto con Mahmood per un reggaeton arabeggiante), Me staje appennenn’ amò (forse ancora una volta con la partecipazione di Calcutta), Napoli Queen (la cover di Trap Queen di Fetty Wap), Niente (reinterpretata nell’album Radio Liberato dalla cantautrice Sara Gioielli, che canterà anche tra le coriste), Guagliò (con il sound dei Modeselektor), Nun ce penzà (con il sound di Yu Su), Sì tu (con il sound di Fenoaltea), e ancora Gaiola, Tu me faje ascì pazz’, Partenope, We Come From Napoli, Nun ‘a voglio ‘ncuntrà, Goodbye e altri brani tra tradizione e modernità, in un’esplosione di melodramma neomelodico, house, pop, urban, techno e dancehall. I fan aspirano anche all’esecuzione di canzoni come Future Romance con Fiorious e Bawrut e Je ‘o tteng’ e t’ ‘o ddong’ con Borut Viola.
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RADIO LIBERATO, LE GUEST STAR DA DE MARTINO AD ALBERTO ANGELA
L’ultimo album Radio Liberato, una raccolta di inediti, cover e remix uscita il 9 maggio 2026, ospita una serie di guest star. Stefano De Martino è la voce del disco del cantautore partenopeo (che diventa anche speaker di una stazione radio immaginaria), ma compaiono anche la star della serie tv Mare fuori Maria Esposito che legge il testo del brano Alessandro Magno, l’attrice Serena Rossi nei panni di una cartomante che legge il futuro dell’artista, il divulgatore Alberto Angela che impreziosisce la canzone Sibilla, e ancora la voce di Intostreet Mahmood, Stash dei The Kolors e la rilettura di Gaiola di Iosonouncane.
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IL MISTERO SULLA VERA IDENTITÀ E IL SOGNO DEL MARADONA
La vera identità di Liberato resta un mistero, anche se si vocifera che, dietro al cappuccio della felpa e agli occhiali a specchio, si nasconda il produttore napoletano Gennaro Nocerino. “Il Maradona è un suo sogno da sempre, c’è una celebre foto che lo ritrae davanti allo stadio, poi c’è quella che lo vede all’interno osservare la statua del D10s, quasi a significare il cammino compiuto. Ma tutto comincia molto prima: quando il fenomeno Liberato ha iniziato ad avere attenzione io facevo da tramite tra lui e chi lo cercava. Mi proposero e gli proposi un live in un club, ma lui mi rispose: “Io il mio primo concerto lo faccio al Maradona”. Era una gag, un’esagerazione, ma aveva un obiettivo ben chiaro”, ha dichiarato al quotidiano Il Mattino Francesco Lettieri, regista dei videoclip dell’artista.
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