Liberato in concerto a Napoli allo Stadio Maradona, cosa sapere

Liberato sarà in concerto a Napoli nello stesso anno in cui la squadra azzurra celebra i 100 anni dalla nascita. Nel 2023 e nel 2025 il cantante si era già esibito in playback nello Stadio Diego Armando Maradona per festeggiare rispettivamente il terzo e il quarto scudetto. In particolare, nella prima occasione aveva indossato un giubbotto con il numero 95 sulla schiena (un’allusione alla data simbolica del 9 maggio), aveva proposto una versione remix in pianoforte e voce del brano ‘O core nun tene padrone (anche colonna sonora del film Ultras di Francesco Lettieri) e aveva arricchito il finale con i nomi e i cognomi dei calciatori vincitori della squadra dell’allenatore Luciano Spalletti, da Alex Meret a Victor Osimhen. In seguito, aveva rielaborato la hit Tu t’e scurdat’ ‘e me e il ritornello ‘A capolista se ne va. Nella seconda occasione, il party Ag4in, aveva invece sfoggiato il bis de ‘A capolista se ne va.

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Foto tratta dal profilo Instagram di Liberato