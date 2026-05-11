Il quarto lavoro in studio del cantautore partenopeo è uscito il 9 maggio, data portafortuna della sua carriera. La tracklist include tracce inedite remix e voci di personaggi noti dello showbiz, anche estranei alla musica

A meno di un mese dalla attesa data estiva dello Stadio Maradona, Liberato ha rilasciato nuovo materiale, un nuovo album che è una raccolta di inediti, cover e remix realizzata in collaborazione con vari artisti, un progetto musicale frutto di incontri e sperimentazioni inedite dell'artista incappucciato.

Radio Liberato è arrivato il 9 maggio, data simbolica per Liberato, celebrata anche quest'anno con la diffusione di un nuovo progetto - nel 2024 era stata scelta per la distribuzione del documentario di Lettieri, Il segreto di Liberato.

Disponibile in download e in streaming su tutte le piattaforme musicali, il disco contiene quindici tracce nelle quali figurano molte voci, vecchie conoscenze dell'artista come Calcutta, e nuovi amici, tra cui l'attrice Maria Esposito, il conduttore televisivo Stefano De Martino e Alberto Angela.

Le guest star: da Calcutta a De Martino e Alberto Angela Stefano De Martino è la voce di Radio Liberato, nome dell'album del cantautore partenopeo ma anche speaker di una stazione radio immaginaria che manda on air le ultime produzioni dell'artista.

Il conduttore di Affari Tuoi nonché direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo è uno dei nomi della lista di incontri che compongono il nuovo progetto del cantautore di Tu t'e Scurdat' 'e Me.

C'è anche Maria Esposito, star di Mare Fuori, che legge il testo di Alessandro Magno. Serena Rossi, altra stella dello schermo Made in Napoli, invece, è una cartomante che legge il futuro dell'artista.

A questo elenco variegato di guest star appartiene anche Alberto Angela, divulgatore dalla voce inconfondibile che impreziosisce Sibilla.

Non mancano gli artisti musicali puri, da Mahmood, voce di Intostreet, singolo del primo album di Liberato, a Stash dei The Kolors e Iosonouncane, convocato per una rilettura di Gaiola.

C'è la vecchia musica e quella nuova, gli amici di ieri e quelli nuovi.

Liberato è tornato per dare il via a una stagione speciale, tra musica registrata e dal vivo.

Prossimo appuntamento, impredibile, quello del Maradona il 5 giugno, data annunciata lo scorso anno al Circo Massimo. Leggi anche Il segreto di Liberato: “Il film rivela l'anima del cantante"

Il disco svelato in anteprima in radio Liberato è riapparso sulla scena musicale per regalare ai fan una versione nuova di alcuni dei suoi successi provenienti dai precedenti lavori in studio (e non solo) che confermano ancora una volta la vena sperimentale di uno dei creativi più enigmatici e talentuosi della scena nazionale.

Il brano Trap Queen di Fetty Wap riappare tra le tracce come Napoli Queen. Nel disco c'è anche Valerio Lundini.

Sempre più pop, sempre più sorprendente, Liberato ha abituato bene i fan che, a ridosso del 9 maggio, data scelta già da alcune stagioni per annunci, progetti e altro, hanno inziato a monitorare i canali social dell'artista su cui, effettivamente, sono apparsi indizi che rimandavano a Rai Radio 2 sul cui edificio è apparsa la bandiera nera con la rosa bianca, simbolo del cantante.

L'emittente ha trasmesso prima di mezzanotte un dj set con tutta la tracklist di Radio Liberato, poco dopo rilasciato per l'ascolto in digitale.

La Tracklist 01. Intro 02. Goodbye 03. Napoli Queen 04. Intostreet (Mahmood) 05. Alessandro Magno 06. Niente (Sara Gioielli) 07. Gaiola (Iosonouncane) 08. Sibilla 09. Oi Marì (DJ Python remix) 10. Guagliò (Modeselektor remix) 11. Nun ce penzà (Yu Su remix) 12. Maga 13. Si tu (fenoaltea remix) 14. Me staje appennenn amò (Calcutta) 15. Vuje me facite ascì pazz'/Finale