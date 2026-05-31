Al via la sfida di Quattro Matrimoni con Costantino Della Gherardesca

Si può trasformare una cerimonia in un vero e proprio “ring”? Può un abito bianco (o di qualsiasi altro colore…) diventare manifesto di tutti i propri obiettivi e della propria personalità? E se gli strumenti con cui sfidare le proprie avversarie fossero dei semplici… confetti?

A determinare la fine della competizione sarà l’arrivo di una lussuosissima limousine con all’interno solo il marito della sposa vincitrice: la coppia che avrà trionfato in ogni episodio si aggiudicherà un viaggio per la dolcissima e agognatissima luna di miele.

Il primo episodio: il tema delle passioni

Nel primo episodio – atteso per domenica 31 maggio alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – a sfidarsi saranno quattro spose che hanno deciso, nel loro giorno più speciale, di mettere in mostra se stesse e tutte le loro passioni.

Sono Katiuscia, 32 anni di Cosenza, che ama i viaggi di coppia in giro per il mondo; Eleonora, 32enne di Pesaro, che porterà nel suo matrimonio l’amata Irlanda con le sue tradizioni; Helen, 31enne di origini colombiane, che cercherà di arricchire la sua cerimonia con spunti tipicamente sudamericani e i travolgenti balli latini; e Samantha, 29enne padovana, le cui nozze avranno un’atmosfera ispirata a un black elegant party.

Ognuna con personalità, caratteri e gusti diversi ma accomunate dall’obiettivo di rendere speciale e perfetto il proprio matrimonio, e soprattutto di essere al centro dell’attenzione, le quattro spose hanno scelto il proprio abito dei sogni e curato con estrema precisione i dettagli del proprio evento memorabile affinché rispecchiasse i propri gusti e le proprie passioni.

Ma i matrimoni delle altre spose potranno mai essere all’altezza del proprio? Quale sarà la sposa più determinata a conquistare il primo titolo di questi nuovi episodi?