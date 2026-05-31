Al via la sfida di Quattro Matrimoni con Costantino Della Gherardesca. Le anticipazioni
Tornano le sfide più iconiche della televisione: quattro spose si danno battaglia nel giorno più importante della loro vita. Costantino della Gherardesca commenta i nuovi episodi inediti di Quattro Matrimoni, in arrivo da domenica 31 maggio su Sky e in streaming solo su NOW
Si può trasformare una cerimonia in un vero e proprio “ring”? Può un abito bianco (o di qualsiasi altro colore…) diventare manifesto di tutti i propri obiettivi e della propria personalità? E se gli strumenti con cui sfidare le proprie avversarie fossero dei semplici… confetti?
Tornano le sfide più iconiche della televisione, quelle che mettono una contro l’altra quattro romantiche, sognatrici, innamorate ma anche “cattivissime” spose nel giorno più importante, atteso e pianificato della loro vita: Costantino della Gherardesca torna a commentare l’agguerrita competizione tra spose nel giorno del loro sì negli episodi inediti di Quattro Matrimoni, in arrivo da domenica 31 maggio su Sky e in streaming solo su NOW.
Il meccanismo dello show Sky Original
Il meccanismo spietato dell’iconico show Sky Original prodotto da Banijay Italia non cambia: quattro spose, le protagoniste di ciascuno dei sei episodi, vengono invitate l’una ai matrimoni delle altre per giudicare quattro categorie con un voto da 0 a 10: abito, cibo, location ed evento generale.
Al termine di ogni giornata le spose sveleranno i loro voti – tenendo testa alle critiche e recriminazioni delle spose avversarie – i quali daranno così vita a una classifica provvisoria che potrà essere stravolta dal bonus di Costantino, che premierà solo una sposa con 10 preziosissimi punti.
A determinare la fine della competizione sarà l’arrivo di una lussuosissima limousine con all’interno solo il marito della sposa vincitrice: la coppia che avrà trionfato in ogni episodio si aggiudicherà un viaggio per la dolcissima e agognatissima luna di miele.
Approfondimento
Costantino su Quattro Matrimoni : "Adoro le cadute di stile"
Il primo episodio: il tema delle passioni
Nel primo episodio – atteso per domenica 31 maggio alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – a sfidarsi saranno quattro spose che hanno deciso, nel loro giorno più speciale, di mettere in mostra se stesse e tutte le loro passioni.
Sono Katiuscia, 32 anni di Cosenza, che ama i viaggi di coppia in giro per il mondo; Eleonora, 32enne di Pesaro, che porterà nel suo matrimonio l’amata Irlanda con le sue tradizioni; Helen, 31enne di origini colombiane, che cercherà di arricchire la sua cerimonia con spunti tipicamente sudamericani e i travolgenti balli latini; e Samantha, 29enne padovana, le cui nozze avranno un’atmosfera ispirata a un black elegant party.
Ognuna con personalità, caratteri e gusti diversi ma accomunate dall’obiettivo di rendere speciale e perfetto il proprio matrimonio, e soprattutto di essere al centro dell’attenzione, le quattro spose hanno scelto il proprio abito dei sogni e curato con estrema precisione i dettagli del proprio evento memorabile affinché rispecchiasse i propri gusti e le proprie passioni.
Ma i matrimoni delle altre spose potranno mai essere all’altezza del proprio? Quale sarà la sposa più determinata a conquistare il primo titolo di questi nuovi episodi?
Partner e informazioni social
Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Banijay Italia ha portato a bordo dei nuovi episodi di Quattro Matrimoni UNOAERRE, VORWERK, Gattinoni Travel.
Hashtag ufficiale: #QuattroMatrimoni
Instagram: @quattro_matrimoni – @skyitalia – @nowtvit
Facebook: @quattromatrimoni – @skyitalia – @NOWTVIt
X: @4Matrimoni – @SkyItalia – @NOWTV_It
TikTok: @quattro_matrimoni – @SkyItalia – @nowit
YouTube: @quattromatrimoniitalia – @SkyItalia
QUATTRO MATRIMONI: dal 31 maggio ogni domenica alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.