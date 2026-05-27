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Costantino della Gherardesca su Quattro Matrimoni : "Adoro le cadute di stile"

Barbara Ferrara

Barbara Ferrara

In attesa che il sipario si apra con tanto di marcia nuziale sugli episodi inediti di Quattro Matrimoni (da domenica 31 maggio su Sky e in streaming su NOW), Costantino della Gherardesca si racconta a ruota libera tra ricordi di viaggi, aneddoti, battaglie personali e cadute di stile. L'intervista 

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