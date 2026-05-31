10 serie tv teen simili a Off Campus da vedere e rivedere

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L'estate nei tuoi occhi (Prime Video, visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Belly è un'adolescente che misura il tempo in estati: tutto ciò di bello e magico che le è capitato nella vita, è avvenuto tra giugno e agosto. Al centro della storia c'è un triangolo amoroso tra lei e due fratelli, Conrad e Jeremiah, che conosce fin dall'infanzia. La serie è un adattamento dell'omonima trilogia di Jenny Han.

L'estate nei tuoi occhi, Jenny Han fornisce indizi su quando uscirà il film