Tell Me Lies, la terza stagione sarà l'ultima

"Questo è sempre stato il finale che io e il mio team di sceneggiatori avevamo in mente, e ne siamo incredibilmente orgogliosi", ha detto la showrunner, dicendosi molto grata di poter raccontare una storia completa con un finale intenzionale, un privilegio che pochissime serie hanno
Tell Me Lies di Hulu - in Italia su Disney+ ma visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick - si concluderà con la terza stagione. Ad annunciarlo è stata la showrunner Meaghan Oppenheimer lunedì 16 febbraio, poco prima del finale di stagione.
Perché non ci sarà Tell Me Lies 4
"Dopo tre fantastiche stagioni di Tell Me Lies, l'episodio di stasera segnerà il finale della serie", ha scritto la showrunner su Instagram. "Questo è sempre stato il finale che io e il mio team di sceneggiatori avevamo in mente, e ne siamo incredibilmente orgogliosi. La vostra incredibile risposta a questa stagione ci ha portati a valutare se ci fosse un altro modo per continuare la storia, ma alla fine abbiamo sentito che aveva raggiunto la sua conclusione naturale. Il mio obiettivo principale è sempre stato quello di proteggere la qualità della serie e offrirvi la migliore esperienza possibile. Quindi, anche se mette malinconia lasciare un'esperienza così felice, sono molto grata di poter raccontare una storia completa con un finale intenzionale, un privilegio che pochissime serie hanno".
Di cosa parla Tell Me Lies
Serie drammatica tratta dall’omonimo romanzo di Carola Lovering, Tell Me Lies racconta una relazione intensa, tossica e ossessiva che si sviluppa nell’arco di otto anni. La storia inizia nel 2007 al college, dove Lucy Albright, matricola brillante ma emotivamente fragile, incontra Stephen DeMarco, studente affascinante e manipolatore. Tra i due scatta subito un’attrazione fortissima che si trasforma in una relazione travolgente. Quello che all’inizio sembra un amore passionale si rivela presto un legame segnato da bugie, tradimenti, manipolazioni psicologiche e dinamiche di potere distruttive. Stephen nasconde segreti importanti legati a un incidente avvenuto prima dell’inizio della storia, un evento che influenza profondamente le vite di tutti i protagonisti. Lucy, pur intuendo i lati oscuri del ragazzo, continua a tornare da lui, intrappolata in un ciclo di dipendenza emotiva. Attorno a loro si muove un gruppo di amici le cui relazioni vengono messe a dura prova dalle scelte della coppia.
La narrazione alterna il presente e il futuro, mostrando come quella relazione abbia lasciato ferite profonde e conseguenze durature.
Tell Me Lies esplora temi come il narcisismo, la manipolazione, la perdita dell’innocenza e l’incapacità di spezzare legami dannosi. È il ritratto realistico e inquietante di un amore che segna per sempre, anche quando sembra finito.