Tell Me Lies, la terza stagione sarà l'ultima

Tell Me Lies di Hulu - in Italia su Disney+ ma visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick - si concluderà con la terza stagione. Ad annunciarlo è stata la showrunner Meaghan Oppenheimer lunedì 16 febbraio, poco prima del finale di stagione.

Perché non ci sarà Tell Me Lies 4

"Dopo tre fantastiche stagioni di Tell Me Lies, l'episodio di stasera segnerà il finale della serie", ha scritto la showrunner su Instagram. "Questo è sempre stato il finale che io e il mio team di sceneggiatori avevamo in mente, e ne siamo incredibilmente orgogliosi. La vostra incredibile risposta a questa stagione ci ha portati a valutare se ci fosse un altro modo per continuare la storia, ma alla fine abbiamo sentito che aveva raggiunto la sua conclusione naturale. Il mio obiettivo principale è sempre stato quello di proteggere la qualità della serie e offrirvi la migliore esperienza possibile. Quindi, anche se mette malinconia lasciare un'esperienza così felice, sono molto grata di poter raccontare una storia completa con un finale intenzionale, un privilegio che pochissime serie hanno".