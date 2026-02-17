Un errore comune, ma allo stesso tempo insolito. Rihanna, fotografata intenta a fare la spesa in un supermercato di Los Angeles, è stata vittima dello scambio del carrello. Le immagini hanno velocemente conquistato i social

Un signora ha accidentalmente scambiato il carrello della spesa di Rihanna per il proprio. Un siparietto originale divenuto velocemente virale sui social. Il filmato ha divertito il pubblico, entusiasta di vedere la popstar alle prese con la vita di tutti i giorni.

Un errore comune, ma allo stesso tempo insolito. Rihanna , fotografata intenta a fare la spesa in un supermercato di Los Angeles, è stata vittima dello scambio del carrello. Infatti, una signora ha accidentalmente afferrato quello della popstar accorgendosi successivamente dell’errore. Le due protagoniste sono scoppiate a ridere. Il filmato, rilanciato anche dall’account Instagram di R101, ha immediatamente conquistato il pubblico.

Affermatasi con il singolo di debutto Pon de Replay uscito nel 2005, Rihanna è velocemente divenuta una delle artiste più amate a livello mondiale. Nel corso degli anni la cantante ha lanciato brani di enorme successo, ricordiamo Sos, Shut Up and Drive, Disturbia, Only Girl (In the World), Diamonds e Needed Me. Ricordiamo anche le collaborazioni: da S&M con Britney Spears a We Found Love con Calvin Harris passando per Umbrella con Jay-Z, Right Now con David Guetta e Love the Way You Lie con Eminem. Il suo ultimo album Anti, uscito nel gennaio del 2016, ha raggiunto la prima posizione della classifica Billboard 200 vendendo oltre sei milioni di copie negli Stati Uniti d’America.

Rihanna vanta numerosi riconoscimenti, tra i qual due statuette come International Female Solo Artist ai BRIT Awards 2011 e 2012. Ricordiamo anche le trentaquattro candidature e le nove vittorie ai Grammy Awards. Parallelamente alla carriera musicale, Rihanna si è dedicata ala costruzione di un impero nel mondo del beauty. Spazio anche alle attività da doppiatrice, ad esempio nel 2025 Rihanna ha prestato la voce a Puffetta nella versione originale della pellicola d’animazione I Puffi - Il film.